Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа
Американская валюта ненадолго задержалась на этом уровне и позже чуть-чуть подешевела
03 октября 2023, 12:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже превышал 100 рублей впервые с 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов.
На 07:02 мск (11:02 по местному времени) доллар вырос до 0,49%, до 100,23 рубля. Через некоторое время курс замедлил рост и остановился на 99,95 рубля (+0,19%). Цена евро снизилась на 0,33%, до 104,6 рубля, курс юаня вырос на 0,24%, до 13,633 рубля.
На открытии торгов курс валюты Соединенных Штатов снизился до 99,71 рубля, курс евро – до 104,72 рубля. Юань, наоборот, вырос, до 13,63 рубля.
12:32:30 03-10-2023
Одно успокаивает, что "всё идёт по плану, строго в соответствии с графиком... "
13:45:33 03-10-2023
Гость (12:32:30 03-10-2023) Одно успокаивает, что "всё идёт по плану, строго в соответст... спасибо что конечную точку "плана" не сообщают. Берегут наши нервы и готовят постепенно.
12:36:01 03-10-2023
Вообще не удивлюсь, что снижение курса рубля по плану
12:41:31 03-10-2023
а в 2000 году курс какой был ? это не показатель нашей экономики?
12:55:45 03-10-2023
Гость (12:41:31 03-10-2023) а в 2000 году курс какой был ? это не показатель нашей эконо... рывок идет успешно
12:59:41 03-10-2023
У матери пенсия 140 долларов . Вот это мы встали с колен
17:02:27 03-10-2023
Гость (12:59:41 03-10-2023) У матери пенсия 140 долларов . Вот это мы встали с колен... а вы ей не помогаете разве, только с нее деньги тянете?!
13:04:09 03-10-2023
Ловкая система для выкачивания деньг из народа, экспорт продается дороже, и импорт покупается дороже, только у импорта конечный покупатель народ, а у экспорта приобретатель казна и олигархи.
13:47:39 03-10-2023
Гость (13:04:09 03-10-2023) Ловкая система для выкачивания деньг из народа, экспорт прод... Приватизация прибылей и национализация убытков.
15:37:13 03-10-2023
кабздец
17:01:37 03-10-2023
враки. доллар был 110 лет 7 назад перед НГ, я тогда так круто новый офис купила на этом курсе. Уповаю
08:45:39 04-10-2023
Путин, добей Америку! Сделай рубль по 200, нефть по 10!