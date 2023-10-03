Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа

Американская валюта ненадолго задержалась на этом уровне и позже чуть-чуть подешевела

03 октября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже превышал 100 рублей впервые с 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов.

На 07:02 мск (11:02 по местному времени) доллар вырос до 0,49%, до 100,23 рубля. Через некоторое время курс замедлил рост и остановился на 99,95 рубля (+0,19%). Цена евро снизилась на 0,33%, до 104,6 рубля, курс юаня вырос на 0,24%, до 13,633 рубля.

На открытии торгов курс валюты Соединенных Штатов снизился до 99,71 рубля, курс евро – до 104,72 рубля. Юань, наоборот, вырос, до 13,63 рубля.