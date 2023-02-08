С воскресенья, 5 февраля, начало действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов

08 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара резко вырос во второй половине дня 8 февраля. Согласно данным Мосбиржи, стоимость валюты преодолела отметку 72 рубля впервые с 9 января.

Курс евро также вырос и сейчас составляет 77,47 рубля, также впервые с начала января.

Напомним, что с воскресенья, 5 февраля, начало действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов.