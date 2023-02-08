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Курс доллара резко вырос

С воскресенья, 5 февраля, начало действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов

08 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара резко вырос во второй половине дня 8 февраля. Согласно данным Мосбиржи, стоимость валюты преодолела отметку 72 рубля впервые с 9 января. 

Курс евро также вырос и сейчас составляет 77,47 рубля, также впервые с начала января. 

Напомним, что с воскресенья, 5 февраля, начало действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

 

Комментарии 9

  • Побыстрей бы упал. Хотел сделать покупки, на одном известном маркете, но ценник за неделю вырос значительно... Теперьпридется ждать падения, хотя бы до 30 р. =) =))=)
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да кто бы сомневался, что он будет расти.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а чем этот рост вызван/обеспечен? играми на биржах? а если правительство РФ установит курс бакса в 20 рублей на пять лет? что будет?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Как же так? Обещали- сдохнет, и вот опять...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Кричали доллар рухнет, но на деле рубль помирает.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Никто тебе ничего не обещал. Сказали лишь, что мир все более будет использовать другие резервные валюты. А нам всем коллективный Запад обещал, что это рубль в прошлом году должен был сдохнуть и экономику нашу они в клочья обещали в прошлом же году порвать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, И? Экономика в глубокой пропасти, рубль обесценен,как международная валюта. И западу ничего даже делать не надо, когда есть деятели в стране.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да не выгоден слабый рубль нашему правительству, вот они и ищут оправдания! У них же все заначки в долларах.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • с долларом то все в порядке, а в от с рублем...
    09 февраля, Гость   Ответить
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