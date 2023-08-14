Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года

Европейская валюта расчетами "на завтра" на 13:49 мск выросла до 111,29 рубля, после чего немного упала, до 110,79

14 августа 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта расчетами "на завтра" на 13:49 мск выросла до 111,29 рубля, после чего немного упала, до 110,79, на момент публикации.

Курс рубля также вырос. На пике он составлял 101,59, после чего несколько снизился, до 101,17.

Курс юаня подрос незначительно, до 13,93, после чего снизился до 13,88.

Напомним, что Центробанк сегодня заявлял, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне падения курса рубля. При этом на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки.