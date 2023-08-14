Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Европейская валюта расчетами "на завтра" на 13:49 мск выросла до 111,29 рубля, после чего немного упала, до 110,79
14 августа 2023, 18:45, ИА Амител
Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Европейская валюта расчетами "на завтра" на 13:49 мск выросла до 111,29 рубля, после чего немного упала, до 110,79, на момент публикации.
Курс рубля также вырос. На пике он составлял 101,59, после чего несколько снизился, до 101,17.
Курс юаня подрос незначительно, до 13,93, после чего снизился до 13,88.
Напомним, что Центробанк сегодня заявлял, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне падения курса рубля. При этом на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки.
19:43:04 14-08-2023
И что? У нас зарплата в рублях и платим мы жкх и прочее в рублях.
20:36:16 14-08-2023
Гость (19:43:04 14-08-2023) И что? У нас зарплата в рублях и платим мы жкх и прочее в ру... И газ с нефтью мы продаём за рубли и т.д. Такая у вас картина мира?
13:03:24 15-08-2023
Гость (20:36:16 14-08-2023) И газ с нефтью мы продаём за рубли и т.д. Такая у вас карти... Не за рубли, а за рупии и юани. Откуда у партнеров рубли?
07:14:11 15-08-2023
Гость (19:43:04 14-08-2023) И что? У нас зарплата в рублях и платим мы жкх и прочее в ру... И цены тоже в рублях растут, а зарплаты так не растут. И получается, что за одну свою зарплату ты уже меньше себе можешь позволить товаров и услуг.
13:03:44 15-08-2023
Гость (07:14:11 15-08-2023) И цены тоже в рублях растут, а зарплаты так не растут. И пол... А у меня растут.
20:35:00 14-08-2023
Гость (19:43:04 14-08-2023) И что? У нас зарплата в рублях и платим мы жкх и прочее в ру... Ну если вы уже дожили до оплаты ЖКХ и не понимаете чем череват обесценивающийся рубль. Объяснять "И что" уже поздно
20:55:04 14-08-2023
Гость (19:43:04 14-08-2023) И что? У нас зарплата в рублях и платим мы жкх и прочее в ру... Не позорился бы хоть.
13:02:38 15-08-2023
Мамкины недо инвесторы разбушевались. Вам то какое дело? В этой стране всю жизнь цены росли год от года, не важно какой был курс.
15:33:06 15-08-2023
Гость (19:43:04 14-08-2023) И что? У нас зарплата в рублях и платим мы жкх и прочее в ру... и водку вы тоже покупаете в рублях, которую производят на иностранном оборудовании с иностранными запчастями