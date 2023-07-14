Курс на развитие. Как предприятие из Барнаула покорило рынок России и не только

В России работают около 80 компаний по производству полипропиленовых мешков. Но продукцию барнаульского предприятия знают на всей территории нашей страны

14 июля 2023, 14:56, ИА Амител

Тара из полипропилена во всем мире вытеснила с массового рынка продукцию из других материалов — металла, стекла, дерева. Она легче, дешевле и доступнее. Но и уровень конкуренции на этом рынке достаточно высокий. Так, в России на данный момент работают около 80 компаний по производству полипропиленовых мешков. В их числе — барнаульская компания ООО ПК "Агро – Индустрия", которая была основана более 20-ти лет назад. Она занимается производством полипропиленовых мешков, мультифиламентной нити и пластиковой тары. О специфике предприятия, спросе и потребностях региона рассказал руководитель Алексей Кочетыгов.

Как развивалась компания

В 2022 году ООО ПК "Агро – Индустрия" исполнилось 20 лет. В начале своей деятельности предприятие специализировалось только на изготовлении полипропиленовых мешков. Тогда мощность производства составляла 5 млн мешков в год. Сейчас – 70 млн в год.

В настоящее время помимо мешков компания развивается еще по двум направлениям.

Это – производство полипропиленовой мультифиламентной нити (используется в производстве шнуров, канатов, тросов, лент, применяется в текстильной промышленности). Объем этой продукции достиг 250 тонн в месяц.

И производство полимерной тары и упаковки, которую изготавливают с применением технологии переработки пластмасс. "Литьем под давлением на современных термопластавтоматах", – объясняет Кочетыгов. Ежемесячный объем производства этой продукции достигает 120 тонн.

"Изделия из полипропилена нашли широкое распространение в мире как отличный заменитель таких традиционных материалов, как металлы, дерево, стекло, натуральные волокна, бумагу в строительстве и машиностроении, упаковке, текстильной промышленности и других отраслях", – рассказывает Кочетыгов.

Куда поставляют товар

Основными потребителями компании являются крупные российские агропромышленнные компании. В их числе АО "МАКФА", группа компаний Sucden, крупнейший производитель продуктов СИТНО и ведущие сахарные заводы страны. В Алтайском крае это – Черемновский сахарный завод, ОАО "Мельник", ООО "Алтайская крупа", а также крупнейшие элеваторы Западно-Сибирского региона.

Кочетыгов отмечает, что продукцию ООО ПК "Агро – Индустрия" поставляет по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию.

Про оборудование

Предприятие оснащено оборудованием, которое закупали на европейских заводах. После санкций, которые Запад ввел в отношении России, стоимость оборудования значительно выросла, говорит Алексей Кочетыгов, но в то же время подчеркивает, что намерен и в будущем модернизировать производство, находя способы приобретать самое современное оборудование.

Так, например, уже в марте 2023 было установлено новое оборудование для линии грануляции. Это позволило компании использовать вторичное сырье для производства мешка для технических нужд.

"Тем самым минимизируем негативное воздействие на окружающую среду, сокращая отходы производства", – указывает руководитель компании.

О кадрах

Сейчас на предприятии трудится 450 человек. Кочетыгов отмечает, что кадры на предприятии ценят: уделяют большое значение профессиональному развитию сотрудников, регулярно повышают заработную плату – "вместе растущей с инфляцией".

"Мы стремимся к повышению не только производительности труда за счет полной модернизации оборудования, но и к повышению уровня доходов наших сотрудников, повышению их профессионализма", – говорит Кочетыгов.

Три совета начинающим предпринимателям от Алексея Кочетыгова:



Первое - не бояться ошибок. Второе - постоянно учиться. И третье – уметь рисковать.