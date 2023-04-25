"Похудеть — не цель". Медик об опасной моде на детокс и лечебное голодание

Эти методы самостоятельно лучше не пробовать, считает директор медцентра

25 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Наталья Кондрашкина / Фото предоставлено собеседником

Лечебное голодание, детокс и другие "натуральные" способы оздоровления становятся всё более популярными. Особенно это актуально весной, когда многие пытаются похудеть к лету. Но использовать эти методики именно для того, чтобы снизить вес – неправильно, объясняет специалист разгрузочно-диетической терапии и создатель барнаульского центра естественного оздоровления "Чехов" Наталья Кондрашкина. По её словам, подобные методики нужны совсем для другого, а похудение – лишь приятный бонус. Кроме того, самостоятельно уходить в голодание очень опасно, предупреждает эксперт.

Совсем не миф

Лечебное голодание может быть рабочим оздоровительным методом и запускать в организме природные механизмы самоочищения, объясняет Наталья Кондрашкина.

"Это процесс активации природных механизмов, которые в нас заложены. Клетка в момент недостатка питания начинает поглощать то, что нам не нужно для жизнедеятельности. Другими словами, это самоочищение клеток. В период голодания организм перестраивается на внутренний метаболизм", – говорит эксперт.

Сторонники лечебного голодания считают, что оно помогает улучшить самочувствие человека. Кондрашкина с этим согласна.

"Я, как психиатр-нарколог по образованию, прекрасно понимаю, что многие заболевания начинаются с головы. Психосоматика – это не миф, мы сталкиваемся с этим регулярно в своей практике. А в процессе голодания у человека совсем иначе открывается сознание, он начинает по-другому оценивать происходящие с ним и в нём процессы. Вырабатывается чувствительность к эндорфинам и другим нейромедиаторам в голове. А это залог нашего хорошего настроения", – рассказывает Наталья.

Она отмечает, что всё больше медицинских клиник открывают программы лечебного голодания для пациентов. Но только отказом от пищи они не ограничиваются: врачи применяют широкий комплексный подход.

"Нужен индивидуальный подход к каждому. Это консультации с психологом, нейрографика, песочная терапия, бассейн, йога или бодифлекс. Плюс дополнительные процедуры по выведению токсинов, улучшение лимфообращения и кровообращения. Человеку нужно дать пощупать что-то новое и ощутить, что мир – это не только работа и дом. Есть вещи, на которые можно и нужно отвлекаться. Это даёт осознание внутреннего баланса и гармонии", – рассказывает специалист.

Не навредить самому себе

В обществе идеи естественного оздоровления становятся всё более популярны. В этом есть и плюсы, и минусы, считает Кондрашкина.

"Хорошо, что люди всё больше начинают интересоваться и заниматься своим здоровьем. Многие понимают, что никакой волшебной таблетки от болезней нет. Недавняя пандемия указала в очередной раз на это. Человеку нужно комплексно и полноценно трудиться над собой", – рассказывает эксперт.

Проблема в том, что многие занимаются голоданием самостоятельно, просто начитавшись советов в интернете. Такой подход очень опасен, предупреждает Наталья Кондрашкина.

"Перед тем как заходить в голодание, человеку нужно сдать множество различных анализов, чтобы составить индивидуальную программу и не навредить. После, в процессе, медики отслеживают состояние организма. В клиниках есть комплексный подход, поэтому человек может голодать безопасно. Но когда вы сами занимаетесь подобными практиками, можете сделать себе только хуже", – убеждена медик.

Отдельные детокс-процедуры или даже само голодание могут быть строго противопоказаны человеку, подчёркивает эксперт. Каждому, кто задумывается о лечебном голодании, нужно проконсультироваться с эндокринологом.

Похудение – лишь бонус

Многие клиенты обращаются в медицинские центры именно с запросом на похудение, объясняет директор. И добавляет, что подобных клиентов приходится переубеждать.

"Конечно, многие приходят именно за этим. Но я всем рекомендую не ставить эту цель во главу угла. Любые подобные процедуры – это вклад в здоровье и, что важнее, психологическая работа над собой. Ведь очень часто лишний вес – это отголоски стресса человека и его защита от внешнего мира. Поэтому при правильном комплексном подходе люди становятся живыми и активными, начинают улыбаться", – поясняет Кондрашкина.

Так что тем, кто при помощи лечебного голодания решил похудеть к лету, эксперт рекомендует выбрать другой способ. Или же осознать, что это совсем не главное.