Кушанашвили заявил, что Нагиев снялся в рекламе за 17 миллионов
Шоумен призвал не беспокоиться за будущее актера
11 июня 2024, 14:16, ИА Амител
Отар Кушанашвили, известный журналист и шоумен, рассказал в интервью о жизни своего друга, актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в Дубае. Артист планирует приобрести жилье в Эмиратах, но для этого ему приходится много работать.
"Он в Дубае учит людей, как стать актером и вжиться в роль. Набирает группу за четыре тысячи евро. Столько стоит обучение, Дим? Потом уезжает и снимается в рекламе за 17 миллионов долларов. И живет хорошо", – отметил Кушанашвили.
Шоумен также призвал поклонников актера не беспокоиться о его будущем.
Кроме того, в настоящее время Нагиев продолжает участвовать в отечественных проектах и избегает обсуждения острых тем, как сообщает Starhit.
15:25:40 11-06-2024
Вот так платим бешенные деньги, потом они сваливают за рубеж......Зачем, нашли героя. Обыкновенный клоун, высокомерный!
03:19:21 12-06-2024
Не завидуй.Это плохая черта . Смотри за собой . Я считаю что этот актер заслуживает ещё больше . А вот кто пишет и завидует что вы сделали вообще в жизни ? Вот и подумайте