Кушанашвили заявил, что Нагиев снялся в рекламе за 17 миллионов

Шоумен призвал не беспокоиться за будущее актера

11 июня 2024, 14:16, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Кадр из видео

Отар Кушанашвили, известный журналист и шоумен, рассказал в интервью о жизни своего друга, актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в Дубае. Артист планирует приобрести жилье в Эмиратах, но для этого ему приходится много работать.

"Он в Дубае учит людей, как стать актером и вжиться в роль. Набирает группу за четыре тысячи евро. Столько стоит обучение, Дим? Потом уезжает и снимается в рекламе за 17 миллионов долларов. И живет хорошо", – отметил Кушанашвили.

Шоумен также призвал поклонников актера не беспокоиться о его будущем.

Кроме того, в настоящее время Нагиев продолжает участвовать в отечественных проектах и избегает обсуждения острых тем, как сообщает Starhit.