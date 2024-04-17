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Кусок фасада и штукатурка обвалились с дома в центре Барнаула

Обломки падают на тротуар рядом со зданием

17 апреля 2024, 17:51, ИА Амител

Обвал штукатурки с дома в центре Барнаула / Фото: Barnaul 22

Фасад и штукатурка с нижней части балкона отвалились с дома на проспекте Ленина, 73. Кадры с места опубликовал житель города в сообществе Barnaul 22.

"Будьте внимательны!" – написал участник группы.На снимках видно, что куски фасада падают на тротуар возле здания. Возле места падения обломков натянута предупредительная лента, но она уже растянулась и просела.

Ранее власти Барнаула заявили, что перед майскими праздниками приведут в надлежащее состояние фасады многоквартирных домов, расположенных на красных линиях. Выявлять недостатки будут специалисты администраций районов и комитета ЖКХ.

Барнаул Происшествия

Комментарии 10

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Гость

18:20:12 17-04-2024

"Выявлять недостатки БУДУТ специалисты администраций районов и комитета ЖКХ." Ключевое слово - БУДУТ. А должно быть - ОБЯЗАНЫ, чтобы людям на головы камни не падали. Ну и слово "специалисты" из формулировки надо убрать. Ибо специалисты таких безобразий не допустят.

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Гость

19:58:40 17-04-2024

снести уже да построить нормальную 40-этажку с 1 подъездом и 800 квартирами-студиями

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Гость

10:22:09 18-04-2024

Гость (19:58:40 17-04-2024) снести уже да построить нормальную 40-этажку с 1 подъездом и... Да! и парковкой на 20 мест.. идеально)

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Гость

10:36:35 18-04-2024

Гость (19:58:40 17-04-2024) снести уже да построить нормальную 40-этажку с 1 подъездом и... 800 ЭЛИТНЫХ квартир-студий.

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Гость

20:40:17 17-04-2024

Стеклителя балкона штрафануть.

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Гость

22:10:34 17-04-2024

Гость (20:40:17 17-04-2024) Стеклителя балкона штрафануть. ... Точно, как он сам не провалился в выдолбленный им же самим в полу проем

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Гость

05:42:22 18-04-2024

Гость (22:10:34 17-04-2024) Точно, как он сам не провалился в выдолбленный им же самим в... То есть, балкон пониже этажом вас полностью устраивает?

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Элен без ребят

10:48:39 18-04-2024

сегодня проходила мимо Ленина, 67 и там на тротуаре лежит целая консоль из под балкона. будьте аккуратны, гуляя по центру!

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Гость

10:53:54 18-04-2024

Элен без ребят (10:48:39 18-04-2024) сегодня проходила мимо Ленина, 67 и там на тротуаре лежит це... Зато теперь целая консоль есть своя.

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Гость

19:58:32 18-04-2024

Даешь к 300 летию города полностью отремонтированный центр! Вместо парка где то на выселках между гаражами и тц.

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