Кусок фасада и штукатурка обвалились с дома в центре Барнаула

Обломки падают на тротуар рядом со зданием

17 апреля 2024, 17:51, ИА Амител

Обвал штукатурки с дома в центре Барнаула / Фото: Barnaul 22

Фасад и штукатурка с нижней части балкона отвалились с дома на проспекте Ленина, 73. Кадры с места опубликовал житель города в сообществе Barnaul 22.

"Будьте внимательны!" – написал участник группы.На снимках видно, что куски фасада падают на тротуар возле здания. Возле места падения обломков натянута предупредительная лента, но она уже растянулась и просела.

Ранее власти Барнаула заявили, что перед майскими праздниками приведут в надлежащее состояние фасады многоквартирных домов, расположенных на красных линиях. Выявлять недостатки будут специалисты администраций районов и комитета ЖКХ.