Кусок фасада и штукатурка обвалились с дома в центре Барнаула
Обломки падают на тротуар рядом со зданием
17 апреля 2024, 17:51, ИА Амител
Обвал штукатурки с дома в центре Барнаула / Фото: Barnaul 22
Фасад и штукатурка с нижней части балкона отвалились с дома на проспекте Ленина, 73. Кадры с места опубликовал житель города в сообществе Barnaul 22.
"Будьте внимательны!" – написал участник группы.На снимках видно, что куски фасада падают на тротуар возле здания. Возле места падения обломков натянута предупредительная лента, но она уже растянулась и просела.
Ранее власти Барнаула заявили, что перед майскими праздниками приведут в надлежащее состояние фасады многоквартирных домов, расположенных на красных линиях. Выявлять недостатки будут специалисты администраций районов и комитета ЖКХ.
18:20:12 17-04-2024
"Выявлять недостатки БУДУТ специалисты администраций районов и комитета ЖКХ." Ключевое слово - БУДУТ. А должно быть - ОБЯЗАНЫ, чтобы людям на головы камни не падали. Ну и слово "специалисты" из формулировки надо убрать. Ибо специалисты таких безобразий не допустят.
19:58:40 17-04-2024
снести уже да построить нормальную 40-этажку с 1 подъездом и 800 квартирами-студиями
10:22:09 18-04-2024
Гость (19:58:40 17-04-2024) снести уже да построить нормальную 40-этажку с 1 подъездом и... Да! и парковкой на 20 мест.. идеально)
10:36:35 18-04-2024
Гость (19:58:40 17-04-2024) снести уже да построить нормальную 40-этажку с 1 подъездом и... 800 ЭЛИТНЫХ квартир-студий.
20:40:17 17-04-2024
Стеклителя балкона штрафануть.
22:10:34 17-04-2024
Гость (20:40:17 17-04-2024) Стеклителя балкона штрафануть. ... Точно, как он сам не провалился в выдолбленный им же самим в полу проем
05:42:22 18-04-2024
Гость (22:10:34 17-04-2024) Точно, как он сам не провалился в выдолбленный им же самим в... То есть, балкон пониже этажом вас полностью устраивает?
10:48:39 18-04-2024
сегодня проходила мимо Ленина, 67 и там на тротуаре лежит целая консоль из под балкона. будьте аккуратны, гуляя по центру!
10:53:54 18-04-2024
Элен без ребят (10:48:39 18-04-2024) сегодня проходила мимо Ленина, 67 и там на тротуаре лежит це... Зато теперь целая консоль есть своя.
19:58:32 18-04-2024
Даешь к 300 летию города полностью отремонтированный центр! Вместо парка где то на выселках между гаражами и тц.