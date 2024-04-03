Власти Барнаула рассказали, когда приведут в порядок разрушающиеся фасады домов
Управляющим организациям уже поручили своевременно принимать меры по удалению опасных фрагментов
03 апреля 2024, 17:40, ИА Амител
В Барнауле перед майскими праздниками приведут в надлежащее состояние фасады многоквартирных домов, расположенных на красных линиях, сообщает мэрия.
"Следует провести обследование фасадов домов, в случае выявления недостатков принять незамедлительные меры по удалению опасных фрагментов фасада, оградить сигнальной лентой места возможного разрушения элементов фасада с последующим восстановлением поврежденных участков", - подчеркнул главный инженер городского комитета ЖКХ Виталий Ростов.
Осмотр фасадов для выявления недостатков проведут специалисты администраций районов и комитета ЖКХ.
Чтобы при обрушениях фасадов не пострадали жители, управляющим организациям уже поручили своевременно принимать меры по удалению опасных фрагментов фасада и ограждать сигнальной лентой места возможного разрушения с последующим восстановлением поврежденных участков.
17:45:40 03-04-2024
У домов есть собственники. С какой стати власти Барнаула за мои налоги им будут дома приводить в порядок? Не могут содержать жильё изымать и продавать тем кто способен содержать.
18:28:51 03-04-2024
Гость (17:45:40 03-04-2024) У домов есть собственники. С какой стати власти Барнаула за ... Ты здоров?, там не квартиры людям ремонтировать собрались за твои налоги.
19:21:16 03-04-2024
Гость (18:28:51 03-04-2024) Ты здоров?, там не квартиры людям ремонтировать собрались за... А у жильцов в собственности не только квартиры, а и весь дом
17:52:54 03-04-2024
Какой крутой чувак. Зе его налоги.... НЕ там живёшь, чтобы спрашивать с кого-то за свои налоги.
21:56:02 03-04-2024
Фасады домов расположены вдоль тротуаров, мне, как пешеходу важно безопасное передвижение по городу. За безопасность отвечает администрация города, а если говорить об участии собственников,то , полагаю, что сначала необходимо обеспечить безопасность для горожан, а потом пусть администрация предъявляет иски собственникам и управляющим компаниям.