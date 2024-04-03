Власти Барнаула рассказали, когда приведут в порядок разрушающиеся фасады домов

Управляющим организациям уже поручили своевременно принимать меры по удалению опасных фрагментов

03 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Дом с обрушившимся фасадом на пр. Строителей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле перед майскими праздниками приведут в надлежащее состояние фасады многоквартирных домов, расположенных на красных линиях, сообщает мэрия.

"Следует провести обследование фасадов домов, в случае выявления недостатков принять незамедлительные меры по удалению опасных фрагментов фасада, оградить сигнальной лентой места возможного разрушения элементов фасада с последующим восстановлением поврежденных участков", - подчеркнул главный инженер городского комитета ЖКХ Виталий Ростов.

Осмотр фасадов для выявления недостатков проведут специалисты администраций районов и комитета ЖКХ.

Чтобы при обрушениях фасадов не пострадали жители, управляющим организациям уже поручили своевременно принимать меры по удалению опасных фрагментов фасада и ограждать сигнальной лентой места возможного разрушения с последующим восстановлением поврежденных участков.