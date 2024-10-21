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Кузбасские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплатам

Людям не выплатили в общей сумме 145 млн рублей

21 октября 2024, 19:32, ИА Амител

Работа в разрезе / Фото: pxhere.com/ru/photo/1165771
Работа в разрезе / Фото: pxhere.com/ru/photo/1165771

Рабочие шахты "Инская" в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает NGS42.RU. 21 октября в соцсетях появилось фото заявления коллектива из 12 человек, требующих вернуть деньги.

Голодовку планировали начать в 12:00 на парковке у шахты.

Утром прошло собрание с руководством, где гендиректор просил не останавливать добычу, несмотря на задолженность в 145 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Если вина руководства будет доказана, им грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле три руководителя коммерческих организаций предстанут перед судом по обвинению в хищении денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.

зарплаты

Комментарии 11

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Гость

20:25:38 21-10-2024

Чем голодом "гневно" себя истязать,
'Хозяев' за шкирку не лучше ли взять?

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Musik

20:53:24 21-10-2024

Гость (20:25:38 21-10-2024) Чем голодом "гневно" себя истязать,'Хозяев' за шкирку не... Кукрыникс нарисовался.
Маленький такой...

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Кхм...

01:21:22 22-10-2024

Гость (20:25:38 21-10-2024) Чем голодом "гневно" себя истязать,'Хозяев' за шкирку не... Фамилия-имя-отчество-год рождения...

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Гость

07:47:48 22-10-2024

коллектива из 12 человек --- и не выплатили в общей сумме 145 млн рублей? Ни фига у них зарплаты

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Мусик

09:54:20 22-10-2024

Гость (07:47:48 22-10-2024) коллектива из 12 человек --- и не выплатили в общей сумме 14... углем выдадут. самовывозом.

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Гость

09:46:31 22-10-2024

Приближаются давно забытые девяностые годы. Что страна ползет в дипрогресс?

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Гость

10:09:20 22-10-2024

Гость (09:46:31 22-10-2024) Приближаются давно забытые девяностые годы. Что страна ползе... давно забытые девяностые --- хорошо было, с Западом дружили

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Гость

10:16:32 22-10-2024

Гость (10:09:20 22-10-2024) давно забытые девяностые --- хорошо было, с Западом дружили... Чубайсятине было хорошо. Гость, ты чай не из них?

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Гость

10:25:47 22-10-2024

Гость (10:16:32 22-10-2024) Чубайсятине было хорошо. Гость, ты чай не из них?... Вот видишь, какой у меня тонкий сарказм, ты попался. Смотри на жизнь с юмором, будешь меньше нервничать

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Гость

11:07:23 22-10-2024

Гость (10:25:47 22-10-2024) Вот видишь, какой у меня тонкий сарказм, ты попался. Смотри ... Я, и смотрю на жизнь с юмором, но ты его не понимаешь...

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Гость

13:51:37 22-10-2024

Гость (11:07:23 22-10-2024) Я, и смотрю на жизнь с юмором, но ты его не понимаешь...... Так и ты не понял

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