Кузбасские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплатам

Людям не выплатили в общей сумме 145 млн рублей

21 октября 2024, 19:32, ИА Амител

Работа в разрезе / Фото: pxhere.com/ru/photo/1165771

Рабочие шахты "Инская" в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает NGS42.RU. 21 октября в соцсетях появилось фото заявления коллектива из 12 человек, требующих вернуть деньги.

Голодовку планировали начать в 12:00 на парковке у шахты.

Утром прошло собрание с руководством, где гендиректор просил не останавливать добычу, несмотря на задолженность в 145 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Если вина руководства будет доказана, им грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле три руководителя коммерческих организаций предстанут перед судом по обвинению в хищении денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.