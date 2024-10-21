В Барнауле трех бизнесменов будут судить за хищения при строительстве спортобъекта
В ближайшие дни будет назначена дата первого судебного заседания
21 октября 2024, 14:40, ИА Амител
В Барнауле три руководителя коммерческих организаций предстанут перед судом по обвинению в хищении денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает алтайский СК.
Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе по улице Сиреневой, 42. На строительство объекта с 2019 по 2024 год были выделены деньги из федерального и регионального бюджетов.
"Обвиняемые, являясь руководителями фирм генподрядчика и субподрядчика при строительстве ФОК, с целью сокращения финансовых издержек организовали выполнение работ на объекте с нарушением условий и требований технологического процесса, а также качества строительных материалов", – рассказали в ведомстве.
Данные действия, как уточнили в СК, повлекли "невозможность эксплуатации по назначению элементов благоустройства физкультурно-оздоровительного комплекса, а устранение нарушений стало возможно только путем полного переустройства щебеночно-песчаного основания под асфальтобетонное покрытие и асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и отмосток, а также переустройства бортовых камней и бетонной отмостки на территории объекта".
По версии следствия, в 2022 году обвиняемые составили и подписали фиктивные отчетные документы о якобы выполненных работах в полном объеме и в надлежащем качестве, предоставив их в Минспорта Алтайского края. За якобы проделанные работы они получили более 9 млн рублей.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, в Индустриальный районный суд поступило уголовное дело по обвинению Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна. В ближайшие дни будет назначена дата первого судебного заседания.
В октябре 2024 года обвиняемые были освобождены из-под стражи на основании постановления следователя. В отношении каждого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
15:07:25 21-10-2024
А министр как-то отскочил, через столичных порешал
10:48:39 22-10-2024
Интересно, кто- нибудь видел в России честного строителя?