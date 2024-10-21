В Барнауле трех бизнесменов будут судить за хищения при строительстве спортобъекта

В ближайшие дни будет назначена дата первого судебного заседания

21 октября 2024, 14:40, ИА Амител

Физкультурно-оздоровительный комплекс / Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Барнауле три руководителя коммерческих организаций предстанут перед судом по обвинению в хищении денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает алтайский СК.

Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе по улице Сиреневой, 42. На строительство объекта с 2019 по 2024 год были выделены деньги из федерального и регионального бюджетов.

"Обвиняемые, являясь руководителями фирм генподрядчика и субподрядчика при строительстве ФОК, с целью сокращения финансовых издержек организовали выполнение работ на объекте с нарушением условий и требований технологического процесса, а также качества строительных материалов", – рассказали в ведомстве.

Данные действия, как уточнили в СК, повлекли "невозможность эксплуатации по назначению элементов благоустройства физкультурно-оздоровительного комплекса, а устранение нарушений стало возможно только путем полного переустройства щебеночно-песчаного основания под асфальтобетонное покрытие и асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и отмосток, а также переустройства бортовых камней и бетонной отмостки на территории объекта".

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые составили и подписали фиктивные отчетные документы о якобы выполненных работах в полном объеме и в надлежащем качестве, предоставив их в Минспорта Алтайского края. За якобы проделанные работы они получили более 9 млн рублей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, в Индустриальный районный суд поступило уголовное дело по обвинению Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна. В ближайшие дни будет назначена дата первого судебного заседания.

В октябре 2024 года обвиняемые были освобождены из-под стражи на основании постановления следователя. В отношении каждого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.