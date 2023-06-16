Кузов будущего барнаульского трамвая уже начали собирать

Работу над первым вагоном планируют завершить в первом квартале 2024 года

16 июня 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжается работа над созданием собственного трамвая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин рассказал о том, что специалисты уже собирают кузов. При этом они изменили внешний и внутренний дизайн, который стал более лаконичным.

"Вагон предусматривает три зоны размещения пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вопрос с поставщиком оборудования уже решен. Первый вагон планируют собрать в первом квартале 2024 года.