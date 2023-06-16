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Кузов будущего барнаульского трамвая уже начали собирать

Работу над первым вагоном планируют завершить в первом квартале 2024 года

16 июня 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжается работа над созданием собственного трамвая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин рассказал о том, что специалисты уже собирают кузов. При этом они изменили внешний и внутренний дизайн, который стал более лаконичным.

"Вагон предусматривает три зоны размещения пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вопрос с поставщиком оборудования уже решен. Первый вагон планируют собрать в первом квартале 2024 года.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 26

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Гость

10:06:33 16-06-2023

Где фото?

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Гость

10:18:24 16-06-2023

Вот у нас в городе транваев-то будет...

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Газелист.

10:29:51 16-06-2023

Гость (10:18:24 16-06-2023) Вот у нас в городе транваев-то будет...... Потом колёса обрезиним и в троллейбусы превратим. Потом в электромобили.... У отмашкина от таких перспектив дух захватывает!!!

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Гость

10:30:17 16-06-2023

и итоге будет : ожидание- реальность)))

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Гость

10:37:29 16-06-2023

Главное, чтобы сделали низкопольный. Детям и пожилым нет возможности залезать в Татры.

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Гость

10:42:08 16-06-2023

колёса обрезиним и в троллейбусы превратим - а если мотор с крыльями то хоть кораблик хоть самолетик)))

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Газелист.

11:02:22 16-06-2023

Гость (10:42:08 16-06-2023) колёса обрезиним и в троллейбусы превратим - а если мотор с ... Да что там-самолётик?! В космический карапь превратим! Чтобы улететь отсюда к чёртовой маме! "Земля-прощай!!! В добрый путь!!!" (м/ф)

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Гость

10:46:52 16-06-2023

Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...

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Гость

11:02:41 16-06-2023

При этом они изменили внешний и внутренний дизайн, который стал более лаконичным. ---- Так и пишите - убогим.

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ГадкийЯ

11:12:08 16-06-2023

Гость (11:02:41 16-06-2023) При этом они изменили внешний и внутренний дизайн, который с... Вот вы привередливый! Видели ретро-трамвай? Из досок сколочен. Отмашкин должен взять мысль на вооружение.

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Гость

11:03:04 16-06-2023

А колёсные пары, такие что между осью и ободом колеса сверхпрочная резина.Никаких стуков колёс, от трамваев исходят только звуки звонков и то по необходимости. Впереди трамвая (также в случае необходимости) выдвигаются резиновые лапы-манипуляторы,для отодвигания в стороны авто, стоящих на трамвайных путях.

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Гость

11:10:00 16-06-2023

выдвигаются резиновые лапы-манипуляторы,для отодвигания в стороны авто, стоящих на трамвайных путях." ...для хватания прохожих и насильственное превращение оных в пассажиров....

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Гость

11:17:16 16-06-2023

Гость (11:03:04 16-06-2023) А колёсные пары, такие что между осью и ободом колеса сверхп... Впереди бегут глашатаи оповещая о приближении чудо повозки.

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Бомж

11:30:32 16-06-2023

Отмашкин,делай "конку"- овёс в цене упал. Ни электроэнергии,ни горючего не надо. Опять же навоз продавать сможешь- сплошная экология. Грета тумблер тебя на весь мир похвалит!

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Сергей

11:55:19 16-06-2023

А где 10 белоруских,один пригнали и тишина

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Гость

12:10:57 16-06-2023

Главное в новых транваях, шоб без этих задастых бабок-кондукторш, и чтоб открытая кабина была, чтоб неповадно было, под страхом получения в пятак, вагонвожатому материться и курить на рабочем месте- 2 любимых игры на маршруте №2

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Гость

12:13:34 16-06-2023

Из чего, кстати, стали "собирать" кузо первого трамвая? Как всегда, железобетонный каркас, стены из газобетона с утеплителем минеральной ватой, обшивка- сайдинг?

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Гость

12:15:56 16-06-2023

Потом добавит ракетный двигатель, буровую установку и на луну лунки бурить. Наш Vladimir Mask

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Гость

12:17:09 16-06-2023

Начали собирать с кузова? Карго-культ какой-то...

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Гость

12:44:27 16-06-2023

кондишены будут?

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Гость

12:54:22 16-06-2023

кондишены будут? - а форточки вам на что)

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Гость

13:08:32 16-06-2023

Ох, сколко желочи))) Не верят наши граждане в хорошие дела. Да оно и понятно, сарказм на высоте. А мне кажется отличная идея, и я думаю все получится. Иметь в городе "свой" парк трамваев которых нет ни у кого, это уже визитная карточка индивидуальности края.

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Гость

13:38:36 16-06-2023

Гость (13:08:32 16-06-2023) Ох, сколко желочи))) Не верят наши граждане в хорошие дела. ... Чего только у нас шумно не пиарили- и сборку китайских джипов Адмирал, и сборку китайских же жёлтых автобусов, и производство мотоциклов Рейсер, и даже откровенно жульническое производство вин французской лозы... а на Моторном- гражданских дизелей для ВАЗа, теперь вот трамваи... а вместо всего обещанного- уродские разваливающиеся террасы Нагорного парка, церкви и пивнущки на каждом углу и призовое место в РФ по алкоголизму и психическим заболеваниям. Что там у нас на очереди? Электросамокаты? Ветряки? Крашеный силикатный кирпич? Других великих ноу-хау я не знаю! ;)

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Гость

14:04:48 16-06-2023

Гость (13:38:36 16-06-2023) Чего только у нас шумно не пиарили- и сборку китайских джипо... Одно дело верить губернатору и его свите в виде министра промышленности, другое дело Отмашкину. Это человек другого полета, состоявшийся как мужчина, процветающий бизнес. Да посмотрите хотя бы на тот кусок земли где он работает? Цветочные клумбы вместо этих развалин на Космонавтов от былого величия промышленности края. Это вам не написать на трамвае "Подарок гражданам города от губернатора".

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Бомж

14:36:39 16-06-2023

Гость (14:04:48 16-06-2023) Одно дело верить губернатору и его свите в виде министра про... " Я тебя, голубчик, в поминание запишу!"- если выйдет,как вы обещаете за Отмашкина.

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Гость

16:48:42 16-06-2023

Интересно, этот новенький трамвай в первый раз с каким авто попадёт в ДТП ??? Если выйдет на линию вообще )))

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