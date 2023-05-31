НОВОСТИТранспорт

В Барнауле распаковали современный трамвай. Сорвали плёночку, как с нового iPhone

В городе будет 10 таких вагонов, вскоре они выйдут на маршруты

31 мая 2023, 15:47, ИА Амител

В Барнауле вскоре выйдут на маршруты новые низкопольные белорусские трамваи, первый вагон – уже в городе. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале.

"Всего мы заказали 10 таких трамваев. Выделили на это 716,4 миллиона рублей. Один трамвай рассчитан на 150 пассажиров", – отметил глава региона.

Все 10 трамваев уже должны быть в Барнауле, однако из-за сложностей, возникших у изготовителя с комплектующими, сроки поставки пришлось изменить.

"Ведём переговоры, чтобы оставшиеся девять трамваев были отправлены в Барнаул как можно быстрее", – добавил губернатор.

Ранее amic.ru рассказал, когда новые трамваи выйдут на линию в Барнауле и по каким маршрутам будут ходить.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 30

Avatar Picture
горожанка

15:55:06 31-05-2023

клевые, не то что московская рухлядь

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

16:02:25 31-05-2023

Вот это действительно хорошая новость, 10 конечно мало, будем надеяться что со временем еще закупят

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:15 31-05-2023

Сергей (16:02:25 31-05-2023) Вот это действительно хорошая новость, 10 конечно мало, буде... Не известно когда эти 9 приедут,и приедут ли

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:35 31-05-2023

Заживеееееем теперь.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:07 31-05-2023

А где новый синий трамвай,уже лет 10 как стоит в депо

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:16 31-05-2023

Гость (16:08:07 31-05-2023) А где новый синий трамвай,уже лет 10 как стоит в депо... я вот тоже про него вспомнила. с таким пафосом его привезли. а он пару лет покатался и пропал куда-то

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:08 31-05-2023

Гость (16:08:07 31-05-2023) А где новый синий трамвай,уже лет 10 как стоит в депо... На второй фотке, на заднем плане не он?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:07 31-05-2023

Гость (21:48:08 31-05-2023) На второй фотке, на заднем плане не он?... он самый. питерский "Пионер"

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:09 31-05-2023

Раскраска катафалковская

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:17:16 31-05-2023

а на остальные из за полезных санкций двигатели не продали?!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:42 31-05-2023

А пантограф где??? Граждане, пантограф спёрли!!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:22 31-05-2023

И очень большая просьба - далее покупайте точно такие же, чтобы глаз радовали. Вообще общественный транспорт как визитка города - если на него приятно смотреть, то в нем приятно ехать и добавляет современности городу в целом. Это как с тем же айфоном если сравнить - современно (неважно какая модель), а нынешние трамваи разве что с Нокией 3310 можно сравнить - живы не благодаря, а вопреки :)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:20 31-05-2023

Красивый, жаль что скорее всего малолетки раздолбят....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

16:36:44 31-05-2023

Давно пора. Вообще, вместо внедрения дешёвых автокредидитов не лучше было бы несколько лет назад просубсидировать предприятия гор.электротранспорта и всячески стимулировать прокладку новых маршрутов. Может, и развитие городов, в том числе Барнаула, шло по другому пути, и сейчас люди не мучились бы в пробках, а быстро ехали в красивом и удобном общественном транспорте.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:13 31-05-2023

Прохожий (16:36:44 31-05-2023) Давно пора. Вообще, вместо внедрения дешёвых автокредидитов ... Ох и понесло тебя мечтатель.))

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:02 01-06-2023

Прохожий (16:36:44 31-05-2023) Давно пора. Вообще, вместо внедрения дешёвых автокредидитов ... Как новые трамваи повлияют на создание рабочих мест, а тем более на увеличение з/п существующих?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:19 31-05-2023

ну вау!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:48 31-05-2023

Классный трамвай! Люди и под позитивной новостью разнылись.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:12 31-05-2023

Если у производителя проблема с комплектующими, 10 штук собрать не могут, тогда что будет у МУПа? Покатаются месяц-другой и на прикол из-за нехватки запчастей?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:54 31-05-2023

Может быть ДЕПО покрасить? Оно облезлое какое-то. На его фоне эти трамвае нелепо смотрятся. Если люди привыкли работать в грязи, то можно ли им доверять такую красивую технику?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:49 31-05-2023

и под позитивной новостью разнылись.---- один!!! трамвай на весь город!) девять будут. Когда нибудь.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:44 01-06-2023

нахрена ему такой дизайн, это же не скоростной поезд который летает со скоростью 250км/ч. а обычный тихоход. Можно и попроще было сделать, подешевле, но побольше - главное новых трамваев. Да и не тащить с белорусии, а собирать в барнауле.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:45 01-06-2023

Гость (10:09:44 01-06-2023) нахрена ему такой дизайн, это же не скоростной поезд который... Каким образом дизайн влияет на цену? Жести для обшивки меньше? Зарплату дизайнеру урезать? "Не рисуй красиво, рисуй подешевле!"

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

17:10:33 01-06-2023

цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие, запрещено даже рекламой темной оклеивать. Татры и скорые неспроста контрастных цветов - для снижения риска ДТП, для повышенного внимания возле этого ТС. Темными сибирскими зимними вечерами, когда темнеет в 16:30, этот трамвай на многих улицах будет "невидимкой"

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:33 01-06-2023

Лея (17:10:33 01-06-2023) цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие... фары? не. не слышали

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:20 01-06-2023

Лея (17:10:33 01-06-2023) цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие... Уж контрастней красного какой цвет то?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:32 01-06-2023

Лея (17:10:33 01-06-2023) цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие... Красный на светофоре тоже по вечерам не видишь? К доктору! У тебя дальтонизм!

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:21 01-06-2023

Гость (17:27:32 01-06-2023) Красный на светофоре тоже по вечерам не видишь? К доктору! ... 1. дальтонизм не лечится 2. Дальтоники прекрасно видят ВСЕ сигналы светофора. Даже ночью. Это я вам , как дальтоник говорю

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:50 01-06-2023

Гость (17:32:21 01-06-2023) 1. дальтонизм не лечится 2. Дальтоники прекрасно видят ВСЕ с... Значит просто у тети кукуха отказала. Тогда к психотерапевту.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евген

18:39:27 01-06-2023

Страшный

  -18 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров