В Барнауле распаковали современный трамвай. Сорвали плёночку, как с нового iPhone

В городе будет 10 таких вагонов, вскоре они выйдут на маршруты

31 мая 2023, 15:47, ИА Амител

































Новый трамвай в Барнауле / Фото: t.me/tomenko_22 и Минтранс Алтайского края

В Барнауле вскоре выйдут на маршруты новые низкопольные белорусские трамваи, первый вагон – уже в городе. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале.

"Всего мы заказали 10 таких трамваев. Выделили на это 716,4 миллиона рублей. Один трамвай рассчитан на 150 пассажиров", – отметил глава региона.

Все 10 трамваев уже должны быть в Барнауле, однако из-за сложностей, возникших у изготовителя с комплектующими, сроки поставки пришлось изменить.

"Ведём переговоры, чтобы оставшиеся девять трамваев были отправлены в Барнаул как можно быстрее", – добавил губернатор.

Ранее amic.ru рассказал, когда новые трамваи выйдут на линию в Барнауле и по каким маршрутам будут ходить.