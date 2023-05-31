В Барнауле распаковали современный трамвай. Сорвали плёночку, как с нового iPhone
В городе будет 10 таких вагонов, вскоре они выйдут на маршруты
31 мая 2023, 15:47, ИА Амител
В Барнауле вскоре выйдут на маршруты новые низкопольные белорусские трамваи, первый вагон – уже в городе. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале.
"Всего мы заказали 10 таких трамваев. Выделили на это 716,4 миллиона рублей. Один трамвай рассчитан на 150 пассажиров", – отметил глава региона.
Все 10 трамваев уже должны быть в Барнауле, однако из-за сложностей, возникших у изготовителя с комплектующими, сроки поставки пришлось изменить.
"Ведём переговоры, чтобы оставшиеся девять трамваев были отправлены в Барнаул как можно быстрее", – добавил губернатор.
Ранее amic.ru рассказал, когда новые трамваи выйдут на линию в Барнауле и по каким маршрутам будут ходить.
15:55:06 31-05-2023
клевые, не то что московская рухлядь
16:02:25 31-05-2023
Вот это действительно хорошая новость, 10 конечно мало, будем надеяться что со временем еще закупят
16:07:15 31-05-2023
Сергей (16:02:25 31-05-2023) Вот это действительно хорошая новость, 10 конечно мало, буде... Не известно когда эти 9 приедут,и приедут ли
16:07:35 31-05-2023
Заживеееееем теперь.
16:08:07 31-05-2023
А где новый синий трамвай,уже лет 10 как стоит в депо
16:43:16 31-05-2023
Гость (16:08:07 31-05-2023) А где новый синий трамвай,уже лет 10 как стоит в депо... я вот тоже про него вспомнила. с таким пафосом его привезли. а он пару лет покатался и пропал куда-то
21:48:08 31-05-2023
Гость (16:08:07 31-05-2023) А где новый синий трамвай,уже лет 10 как стоит в депо... На второй фотке, на заднем плане не он?
22:50:07 31-05-2023
Гость (21:48:08 31-05-2023) На второй фотке, на заднем плане не он?... он самый. питерский "Пионер"
16:17:09 31-05-2023
Раскраска катафалковская
16:17:16 31-05-2023
а на остальные из за полезных санкций двигатели не продали?!
16:19:42 31-05-2023
А пантограф где??? Граждане, пантограф спёрли!!!
16:21:22 31-05-2023
И очень большая просьба - далее покупайте точно такие же, чтобы глаз радовали. Вообще общественный транспорт как визитка города - если на него приятно смотреть, то в нем приятно ехать и добавляет современности городу в целом. Это как с тем же айфоном если сравнить - современно (неважно какая модель), а нынешние трамваи разве что с Нокией 3310 можно сравнить - живы не благодаря, а вопреки :)
16:36:20 31-05-2023
Красивый, жаль что скорее всего малолетки раздолбят....
16:36:44 31-05-2023
Давно пора. Вообще, вместо внедрения дешёвых автокредидитов не лучше было бы несколько лет назад просубсидировать предприятия гор.электротранспорта и всячески стимулировать прокладку новых маршрутов. Может, и развитие городов, в том числе Барнаула, шло по другому пути, и сейчас люди не мучились бы в пробках, а быстро ехали в красивом и удобном общественном транспорте.
18:30:13 31-05-2023
Прохожий (16:36:44 31-05-2023) Давно пора. Вообще, вместо внедрения дешёвых автокредидитов ... Ох и понесло тебя мечтатель.))
17:48:02 01-06-2023
Прохожий (16:36:44 31-05-2023) Давно пора. Вообще, вместо внедрения дешёвых автокредидитов ... Как новые трамваи повлияют на создание рабочих мест, а тем более на увеличение з/п существующих?
16:42:19 31-05-2023
ну вау!
18:18:48 31-05-2023
Классный трамвай! Люди и под позитивной новостью разнылись.
19:25:12 31-05-2023
Если у производителя проблема с комплектующими, 10 штук собрать не могут, тогда что будет у МУПа? Покатаются месяц-другой и на прикол из-за нехватки запчастей?
19:51:54 31-05-2023
Может быть ДЕПО покрасить? Оно облезлое какое-то. На его фоне эти трамвае нелепо смотрятся. Если люди привыкли работать в грязи, то можно ли им доверять такую красивую технику?
21:28:49 31-05-2023
и под позитивной новостью разнылись.---- один!!! трамвай на весь город!) девять будут. Когда нибудь.
10:09:44 01-06-2023
нахрена ему такой дизайн, это же не скоростной поезд который летает со скоростью 250км/ч. а обычный тихоход. Можно и попроще было сделать, подешевле, но побольше - главное новых трамваев. Да и не тащить с белорусии, а собирать в барнауле.
10:29:45 01-06-2023
Гость (10:09:44 01-06-2023) нахрена ему такой дизайн, это же не скоростной поезд который... Каким образом дизайн влияет на цену? Жести для обшивки меньше? Зарплату дизайнеру урезать? "Не рисуй красиво, рисуй подешевле!"
17:10:33 01-06-2023
цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие, запрещено даже рекламой темной оклеивать. Татры и скорые неспроста контрастных цветов - для снижения риска ДТП, для повышенного внимания возле этого ТС. Темными сибирскими зимними вечерами, когда темнеет в 16:30, этот трамвай на многих улицах будет "невидимкой"
17:27:33 01-06-2023
Лея (17:10:33 01-06-2023) цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие... фары? не. не слышали
17:28:20 01-06-2023
Лея (17:10:33 01-06-2023) цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие... Уж контрастней красного какой цвет то?
17:27:32 01-06-2023
Лея (17:10:33 01-06-2023) цвет очень опасный в плане ДТП. в Европе трамваи белые/синие... Красный на светофоре тоже по вечерам не видишь? К доктору! У тебя дальтонизм!
17:32:21 01-06-2023
Гость (17:27:32 01-06-2023) Красный на светофоре тоже по вечерам не видишь? К доктору! ... 1. дальтонизм не лечится 2. Дальтоники прекрасно видят ВСЕ сигналы светофора. Даже ночью. Это я вам , как дальтоник говорю
17:47:50 01-06-2023
Гость (17:32:21 01-06-2023) 1. дальтонизм не лечится 2. Дальтоники прекрасно видят ВСЕ с... Значит просто у тети кукуха отказала. Тогда к психотерапевту.
18:39:27 01-06-2023
Страшный