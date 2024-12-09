Кузов смяло. "Буханка" врезалась в КамАЗ в Барнауле

На месте работают сотрудники ДПС

09 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

ДТП с "Буханкой" в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

УАЗ "буханка" столкнулась с КамАЗом на проспекте Калинина. Кадры, предоставленные страховым Аваркомом, опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Судя по снимкам, у "буханки" серьезно пострадала передняя часть – кузов от удара с большегрузом смялся. На месте работают сотрудники ДПС. О пострадавших в результате происшествия не уточняется.

Напомним, что утром 8 декабря на 10-м километре автодороги К-79 Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха произошло смертельное ДТП. 60-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого находился 68-летний мужчина – он скончался на месте.