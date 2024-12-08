На трассе Алтайского края произошло смертельное ДТП

Погиб 68-летний водитель "семерки"

08 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Утром 8 декабря на 10-м километре автодороги К-79 Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель Renault Duster, выезжая на встречную полосу для обгона, столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого находился 68-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель ВА3-2107 скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

Пассажирам обоих транспортных средств, женщинам 60 и 57 лет, оказали медицинскую помощь.

В отношении водителя Renault Duster возбуждено уголовное дело.