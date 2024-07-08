Квадроцикл одного из участников "Шелкового пути" сгорел по пути в Барнаул
Сам пилот в результате происшествия получил травмы
08 июля 2024, 19:00, ИА Амител
Один из участников ралли "Шелковый путь" пострадал во время второго этапа гонки. Его квадроцикл полностью сгорел. Спортсмена доставили в больницу.
Второй этап ралли проходил в субботу по маршруту Томск – Барнаул. Организаторы подтвердили, что во время гонки произошел инцидент с участием квадроциклиста.
"В результате гоночного инцидента полностью сгорел квадроцикл участника ралли. Спортсмен был направлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи", – сообщили организаторы "Матч ТВ".
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