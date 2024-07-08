Как проходит ралли "Шелковый путь", которое пересекает два Алтая. Видео

Алтайский этап гонки прошел 7 июля

08 июля 2024, 15:15, ИА Амител

Ралли "Шелковый путь" стартовало 5 июля в Томске, а 6-го числа гонщики добрались до гребного канала в Барнауле. 7 июля в Рассказихе Первомайского района начался этап Барнаул – Горно-Алтайск.

Маршрут гонки, которая проходит с 5 по 15 июля, соединяет Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а также монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.

Напомним, во время алтайского этапа ралли экипаж КамАЗа чудом избежал лобового столкновения с командой МАЗа.