Как поступить и какие еще есть профили обучения?

29 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Лаборатория АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Технологический уклад цивилизации переживает кардинальные перемены, последние 10 лет здесь происходят активные преобразования. Ученые говорят, что началась междисциплинарная вторая квантовая революция. Так что направление очень перспективное. И в Барнауле можно получить качественное образование в этой сфере. Обучение в магистратуре предлагает Алтайский государственный университет. А точнее кафедра физической и неорганической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий.

Что это за направление и сколько длится обучение?

Получить образование можно в магистратуре "Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов".

Обучение длится два года в очном формате. Здесь будет 11 бюджетных мест, для поступления нужно сдать междисциплинарный экзамен по направлению "Химия" (проходит письменно).

Каких специалистов готовят по этому направлению?

Будущим специалистам предстоит разрабатывать и использовать новейшие в области субатомной аттофизики и фемтохимии, методы квантового дизайна. А также и компьютерного моделирования экстремальных состояний вещества.

"Компетенции выпускников охватывают широкий спектр областей физикохимии и квантовых технологий интеллектуальных материалов. Тех, которые используют в квантовых наноэлектромеханических кибернетических устройствах робототехники и квантовых биомиметических устройствах медицинской химии", – уточнили в институте.

Их умения и навыки основаны на современном и уникальном инструментарии программного обеспечения для компьютерного наноинжиниринга экстремальных состояний вещества. Кроме того, выпускники магистратуры будут знать и уметь проводить физикохимическую экспертизу неизвестных состояний материалов.

Специалисты будут разбираться в принципах физикохимии функционирования квантовых интеллектуальных систем: от искусственных нейросетей квантовых биомиметиков до экстремальных по энергетической мощности кибернетических машин.

Основной акцент программы сделан на развитие навыков и компетенций для фундаментальных и прикладных научных исследований. Будет не только теория, но и практика в современных лабораториях.

Это комплексная, междисциплинарная программа магистерской подготовки. При этом ряд дисциплин по основам субатомных квантовых технологий уникален не только в России, но и за рубежом. В программе заложено изучение фундаментальных достижений последнего времени, в том числе тех, которые удостоены Нобелевских премий 2018 и 2023 годов.

Лаборатория АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Где потом можно будет работать?

Выпускники магистратуры "Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов" могут найти работу в:

ведущих научно-исследовательских организациях;

высокотехнологичных и квантово-технологических компаниях.

А также в аспирантуре АлтГУ, ИВЭП СО РАН, ИФПМ СО РАН, других институтов СО РАН и российских образовательных организациях."Карьерный рост выпускников данной магистратуры связан с бурным ростом отраслей квантовых технологий. А также с продолжением профессиональных траекторий в образовательных учреждениях. На это указывают судьбы десятков выпускников программы с 2018 года", – добавили в Институте химии и химико-фармацевтических технологий.

Как поступить в магистратуру?

Для подачи документов достаточно воспользоваться онлайн-сервисом "Личный кабинет абитуриента" на официальном сайте АлтГУ.

Также подать документы можно лично по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

Задать интересующие вопросы приемной комиссии Алтайского госуниверситета можно по телефону: +7 (3852) 291-222.