Квартал с 11 многоэтажками и детсадом запроектировали в центре Барнаула

В микрорайоне уже работают два застройщика, еще два планируют зайти с проектами

09 августа 2024, 10:20, ИА Амител

Проект планировки квартала / Фото: ООО "Строитель"

Вместо частного сектора и административных зданий в центре города предлагают возвести квартал, рассчитанный почти на пять тысяч жителей. Дома в микрорайоне запроектированы разновысотными: от трех до 23 этажей. План развития территории сейчас вынесен на общественные обсуждения по инициативе местного застройщика.

Три очереди

Квартал, который предлагают реновировать, расположен в границах ул. Пролетарской, пр. Социалистического, ул. Короленко, пр. Красноармейского. Общая площадь территории – 20,9 га. Сейчас в микрорайоне построены частные дома, трехэтажные и 16-этажные многоквартирники.

Проект планировки квартала / Фото: ООО "Строитель"

Вместо них проект предлагает строительство ЖК в три, пять, семь, восемь, девять, 17 и 23 этажа. Всего в 11 домах заложено 920 квартир, рассчитанных на проживание 4,8 тыс. человек. В центре формируемого квартала предусмотрен детский сад на 280 мест. Освоение площадки предлагают разбить на три этапа.

"Очередность строительства будет осуществляться в соответствии с наличием существующих транспортных и инженерных инфраструктур, возможности расселения малоэтажного жилого фонда. В первую очередь это наличие удобного подъезда к территории и необходимость развития инженерной инфраструктуры – дорог, ливневой канализации, систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Также очередность строительства будет зависеть от возможности строительной инфраструктуры, производителей строительных материалов, действующего законодательства", – сказано в документе.

На территории квартала (в границах красных линий) архитекторы предлагают разместить 1040 машинно-мест открытого типа, еще 373 – в шести подземных паркингах и наземных гаражных стоянках. Общее количество машинно-мест в квартале составит 1413 шт.

Проект планировки квартала / Фото: ООО "Строитель"

В проекте планировки микрорайона также предусмотрены зоны отдыха: благоустройство дворовых территорий, организация цветников и газонов, установка малых архитектурных форм, установка уличного освещения, оформление входных зон.

План развития квартала подготовила компания "Строитель", связанная с застройщиком "Регионстрой". Общественные обсуждения проекта продлятся до 24 августа, но до 16-го городской строительный комитет принимает от барнаульцев предложения и замечания по проекту. Отметим, что приятие документа вовсе не означает масштабную стройку: возведение домов начнется только после выкупа девелоперами (работать в квартале могут любые фирмы) частной собственности.

Девелоперы-первопроходцы

Несколько застройщиков уже зашли в квартал со своими проектами. Их ЖК учтены в обсуждаемом плане развития. Так, на ул. Интернациональной, 79, возводят девятиэтажный дом, а на ул. Короленко, 86, – восьмиэтажный.

Еще две компании только планируют работать в микрорайоне. На ул. Интернациональной, 100, анонсировали ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. Эскизы зданий представили на градсовете в начале июля 2024 года.

В первом корпусе (расположен вдоль ул. Интернациональной) архитекторы предусмотрено 42 квартиры, во втором (находится в глубине участка) – 38. Всего ЖК рассчитан на проживание 220 человек. Работать на площадке будет компания "Сок".

Также дома в квартале намерена возвести ГК "Союз" семьи Отмашкиных. В 2022 году инвестор выкупил земельные участки с частными домами, расположенные на углу ул. Пролетарской и пр. Красноармейского. Строения девелопер снес, а площадку огородили забором.