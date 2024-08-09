Квартал с 11 многоэтажками и детсадом запроектировали в центре Барнаула
В микрорайоне уже работают два застройщика, еще два планируют зайти с проектами
09 августа 2024, 10:20, ИА Амител
Вместо частного сектора и административных зданий в центре города предлагают возвести квартал, рассчитанный почти на пять тысяч жителей. Дома в микрорайоне запроектированы разновысотными: от трех до 23 этажей. План развития территории сейчас вынесен на общественные обсуждения по инициативе местного застройщика.
Три очереди
Квартал, который предлагают реновировать, расположен в границах ул. Пролетарской, пр. Социалистического, ул. Короленко, пр. Красноармейского. Общая площадь территории – 20,9 га. Сейчас в микрорайоне построены частные дома, трехэтажные и 16-этажные многоквартирники.
Проект планировки квартала / Фото: ООО "Строитель"
Вместо них проект предлагает строительство ЖК в три, пять, семь, восемь, девять, 17 и 23 этажа. Всего в 11 домах заложено 920 квартир, рассчитанных на проживание 4,8 тыс. человек. В центре формируемого квартала предусмотрен детский сад на 280 мест. Освоение площадки предлагают разбить на три этапа.
"Очередность строительства будет осуществляться в соответствии с наличием существующих транспортных и инженерных инфраструктур, возможности расселения малоэтажного жилого фонда. В первую очередь это наличие удобного подъезда к территории и необходимость развития инженерной инфраструктуры – дорог, ливневой канализации, систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Также очередность строительства будет зависеть от возможности строительной инфраструктуры, производителей строительных материалов, действующего законодательства", – сказано в документе.
На территории квартала (в границах красных линий) архитекторы предлагают разместить 1040 машинно-мест открытого типа, еще 373 – в шести подземных паркингах и наземных гаражных стоянках. Общее количество машинно-мест в квартале составит 1413 шт.
Проект планировки квартала / Фото: ООО "Строитель"
В проекте планировки микрорайона также предусмотрены зоны отдыха: благоустройство дворовых территорий, организация цветников и газонов, установка малых архитектурных форм, установка уличного освещения, оформление входных зон.
План развития квартала подготовила компания "Строитель", связанная с застройщиком "Регионстрой". Общественные обсуждения проекта продлятся до 24 августа, но до 16-го городской строительный комитет принимает от барнаульцев предложения и замечания по проекту. Отметим, что приятие документа вовсе не означает масштабную стройку: возведение домов начнется только после выкупа девелоперами (работать в квартале могут любые фирмы) частной собственности.
Девелоперы-первопроходцы
Несколько застройщиков уже зашли в квартал со своими проектами. Их ЖК учтены в обсуждаемом плане развития. Так, на ул. Интернациональной, 79, возводят девятиэтажный дом, а на ул. Короленко, 86, – восьмиэтажный.
Еще две компании только планируют работать в микрорайоне. На ул. Интернациональной, 100, анонсировали ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. Эскизы зданий представили на градсовете в начале июля 2024 года.
В первом корпусе (расположен вдоль ул. Интернациональной) архитекторы предусмотрено 42 квартиры, во втором (находится в глубине участка) – 38. Всего ЖК рассчитан на проживание 220 человек. Работать на площадке будет компания "Сок".
Также дома в квартале намерена возвести ГК "Союз" семьи Отмашкиных. В 2022 году инвестор выкупил земельные участки с частными домами, расположенные на углу ул. Пролетарской и пр. Красноармейского. Строения девелопер снес, а площадку огородили забором.
10:26:35 09-08-2024
Это что, Трикотажницу снесут?) Или оставят этот бедлам посреди квартала? Там еще и довольно новые дома есть, интересно, их владельцы согласны участки отдать?)
10:30:20 09-08-2024
1400 парковочных мест на 5000 жителей. У меня всё.
11:31:31 09-08-2024
Гость (10:30:20 09-08-2024) 1400 парковочных мест на 5000 жителей. У меня всё. ... а надо парковочные места на каждого, включая грудных детей?
1400 мест на 900 квартир, по полтора места на квартиру считаю нормально.
11:33:34 09-08-2024
Гость (10:30:20 09-08-2024) 1400 парковочных мест на 5000 жителей. У меня всё. ... зачем людям в центре машина.. ездить на ВРЗ или на гору? все у них там в шаговой доступности
11:45:19 09-08-2024
Гость (11:33:34 09-08-2024) зачем людям в центре машина.. ездить на ВРЗ или на гору? все... Ездить на работу, например. Ибо ОТ у нас... ну сами знаете, а работа не у всех в шаговой доступности. Возить детей в школу или садик - если тот садик, как водится, не рядом с домом, а черт знает где, как у нас любят давать. (А садика там рядом вроде и нет, разве что за Партизанской, но фиг знает, как там с местами). Ездить на дачу, на отдых. Ну то есть одна машина на семью как минимум.
11:59:58 09-08-2024
Гость (11:33:34 09-08-2024) зачем людям в центре машина.. ездить на ВРЗ или на гору? все... У нас предприятия стоят в центре? Не все в офисах сидят!
Там сейчас столько высоток собираются построить,что страшно становится. Пробки, транспорт битком... Сейчас про это постоянно читаешь,а когда построят...Жесть!
10:32:31 09-08-2024
прикольно как туда все всунут
10:41:46 09-08-2024
А как будут решать вопрос с дорогами? Это мини-город. Представьте, как утром такое количество людей поедет на работу. Сейчас Барнаул стоит в бесконечных пробках, а когда построят,что будет...
10:49:52 09-08-2024
Гость (10:41:46 09-08-2024) А как будут решать вопрос с дорогами? Это мини-город. Предст... Никак, естественно. У нас нигде в старых районах, строя высотки, дороги не расширяют. Посмотрите, что творится за Сити. Проблемы негров, как известно, шерифа не волнуют.
23:12:45 10-08-2024
Гость (10:41:46 09-08-2024) А как будут решать вопрос с дорогами? Это мини-город. Предст... да это ерунда работы нет все будут дома сидеть никто никуда не поедет
11:18:32 09-08-2024
Кто у Вас их купит по таким ценам? Вчера приводили цифру что 100к в месяц надо за ипотеку отдавать. У нас зарплат таких в городе у большинства нету. Строительный бум накрылся крышкой. Не стоит и начинать. Человечески будут пустые стоять.
11:25:42 09-08-2024
интересно с садиком тоже кинут как счастливых обладателей квартир на челюскинцев
12:47:10 09-08-2024
Гость (11:31:31 09-08-2024) а надо парковочные места на каждого, включая грудных детей?
13:19:07 09-08-2024
А школ, детсадов рядом-то нет.
13:42:48 09-08-2024
"Однако во время пути" трёхэтажки успеют подрасти. Этажей так до 15-16, а ряд парковок и детсад и вовсе исчезнут. Отдать землю в центре под 1к парковок, ну-ну.
22:49:08 10-08-2024
есть один маленький нюанс, забыли спросить собственников, устраивают тут обсуждения что делать с чужой собственность и жизнью, по сути это может расцениваться как покушение на имущество и свободу собственников , а эти обсуждения вы устраивайте про своё жильё или у нас коммунизм настал вашу маму
13:01:35 26-08-2024
Slava (22:49:08 10-08-2024) есть один маленький нюанс, забыли спросить собственников, ус... Собственикам написали , что они не являются участниками обсуждения ! 130 квартал в Иркутске пример для всей страны в Барнауле не рассматривают ,