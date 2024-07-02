Два семиэтажных дома "под классику" построят в историческом центре Барнаула

Корпуса возведут параллельно друг другу, и у них будет общий двор

02 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

На ул. Интернациональной, 100 (недалеко от городской налоговой) построят ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. Проект зданий представили на градсовете в горадминистрации. Объекты расположены вблизи памятника архитектуры – жилого дома, построенного в 1915 году (ул. Интернациональная, 96), из-за охранных зон которого возвести более высокий ЖК невозможно. Члены комиссии остались недовольны "разделением" комплекса на два корпуса и предложили возвести один дом. Из-за этого проект едва не отправили на повторное рассмотрение.

Закрытый комплекс

Площадка будущего ЖК расположена на месте частных домов, которые застройщик (компания "Сок") расселил и снес. В первом корпусе (расположен вдоль ул. Интернациональной) предусмотрено 42 квартиры, во втором (находится в глубине участка) – 38. Всего ЖК рассчитан на проживание 220 человек.

Во дворе дома предусмотрены детские, спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых. По словам докладчика, директора мастерской "Структура" Антона Копылова, для благоустройства задействован каждый квадратный метр территории.

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

Так, площадку для отдыха разместили на крыше съезда в подземную автостоянку, рассчитанную на 49 машино-мест. Еще 14 парковочных мест архитекторы расположили в пределах участка, 11 – вдоль улицы. Дворовое пространство сделают доступным только для жильцов: для этого установят шлагбаумы.

На первом этаже по проекту расположены офисные помещения. Со второго по седьмой этаж находятся одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

"Фасады зданий выполнены близко к стилю "классицизм" с характерными строгими вертикальными линиями в виде декоративных элементов – арок, имитаций колонн, широких карнизов, ризалитов, а также ярко выраженной симметрией фасадов. На фасадах применены естественные цвета – бежевый, темно-серый, белый. Это регламентирует план регулирования застройки", – сообщил Антон Копылов.

Проблема в форме

Отсутствие в первом корпусе входа с ул. Интернациональной раскритиковал член градсовета Евгений Носенко. Он отметил, что во втором корпусе зайти в дом можно с "лицевой" стороны.

Антон Копылов объяснил: на первом этаже первого дома появится магазин, поэтому архитекторы решили рассредоточить потоки жителей и покупателей.

Кроме того, автомобили собственники квартир будут парковать во дворе или на подземной стоянке, откуда есть прямой выход в дом.

По мнению исполнительного директора СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергея Шадрина, вместо двух корпусов на участке лучше было бы расположить одно здание, но Г-образной или Т-образной формы.

Однако докладчик заверил: проектировщики рассматривали множество вариантов. Но все они имеют проблемы.

"Как только мы размещаем Г-образный дом, сразу получаем неликвидные угловые квартиры и снеговой "мешок", проблемы с инсоляцией", – объяснил он.

"Это не общежитие"

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание на кованые элементы на фасадах. Он предположил, что в будущем собственники начнут "облагораживать" фасады.

"В период эксплуатации просыпается инициатива жильцов, здесь непаханое поле для народного "творчества" и "традиций": стеклить балконы, развешивать кондиционеры. Может, предугадать желание и заранее предусмотреть места для кондиционеров?" – спросил архитектор.

"Есть постановление города, запрещающее это (изменение первоначального облика фасада. – Прим. ред.). Для кондиционеров предусмотрены такие же кованые корзины, как и балконы. Балконы, чтобы их было невозможно застеклить, выполнены шириной всего в 60 см. Они сделаны в декоративных целях, чтобы не перегружать фасад стеклом", – ответил Антон Копылов.

Сергей Шадрин увидел в доме неудобные планировки: у некоторых квартир есть скошенные стены, как в "советское время".

Эксперт настаивал: если сделать не два корпуса, а один, то ситуация изменится. Тем более что один дом предусмотрен и в проекте планировки квартала, который сейчас находится на согласовании в мэрии.

Это замечание стало решающим, и проект ЖК почти отправили на доработку, но вмешался руководитель компании "Сок" Андрей Щукин. Он отметил, что было разработано несколько вариантов домов, но все они не отвечают требованиям инсоляции.

"Мы скованны зоной ЗРЗ в семь этажей. Экономически находимся в больших рамках. Мы не лепим квартиры по 25 "квадратов", планировки удачные, однокомнатные квартиры от 47 "квадратов", есть 130 "квадратов". Это не эконом и не общежитие. Мы учтем замечания, высказанные на градсовете", – сказал он.

Члены комиссии прислушались к комментарию девелопера и решили согласовать эскизы. Однако архитекторам придется поработать над стилистикой ЖК, предложить несколько вариантов проекта, в том числе – без кованых открытых балконов, заменив их остекленными лоджиями.