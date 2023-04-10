Квартал за день. Как "Алтайское Бизнес-Сообщество" играючи учится экономить

Они прошли обучение на "Фабрике офисных процессов"

10 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

"Алтайское Бизнес-Сообщество" на "Фабрике офисных процессов" / Фото: ackr22.ru

Представители 11 компаний малого и среднего бизнеса края – участники АНО "Алтайское Бизнес-Сообщество" – научились оптимизировать процесс заключения договоров снабжения и узнали много нового о бережливом производстве. 31 марта 2023 они прошли обучение на "Фабрике офисных процессов".

За один рабочий день предприниматели прожили целый квартал – обучение проходило в игровой форме.

"Мероприятие очень понравилось, даже скорее вдохновило: игровая ситуация смоделирована, на мой взгляд, очень грамотно и очень близко к реалиям бизнеса, проигрывать её с командой предпринимателей, где каждый замотивирован на обучение и максимальную отработку поставленной задачи, было очень здорово. Моим главным инсайтом стало увидеть, как изменяется на каждом этапе внедрения улучшений настроение и удовлетворенность команды: от нулевого до 10 баллов", – рассказала директор бухгалтерской компании "1+1" Ольга Сорокина.

Напомним, "Фабрика офисных процессов" – это учебная площадка, открытая в регионе в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". На ней участники в реальном офисном процессе учатся инструментам бережливого производства, а также узнают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Обучение проводят тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Фабрика базируется на подходе "обучение действием" (action learning), то есть через решения непривычных и нестандартных задач на своём или чужом практическом опыте. И, разумеется, с использованием инструментов бережливого производства. Эксперты отмечают: обучение повышает не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлечённость коллектива в деятельность предприятия и заинтересованность в улучшениях.

Фабрика действует на базе центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Принять участие могут представители предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда", субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.