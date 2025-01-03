Квартира загорелась в Барнауле из-за неисправной розетки

Погибших и пострадавших при пожаре нет

03 января 2025, 07:25, ИА Амител

Пожар на ул. Сухэ-Батора в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В многоэтажном доме на ул. Сухэ-Батора в Барнауле произошел пожар: в квартире на втором этаже горели личные вещи и мебель. Возгорание на пяти квадратных метрах оперативно ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС, сообщает региональное министерство.

Погибших, пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались десять человек (из них два ребенка). В работе по тушению были задействованы 13 человек личного состава. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования (неисправность розетки).

Отметим, что 2 января в селе Быстрый Исток при пожаре в двухэтажном доме погибли два человека, они отравились продуктами горения.