Квартиру Барби, похожую на магазин, продают за 2,3 млн рублей рядом с Барнаулом
Неоновую "двушку" предлагают приобрести барнаульцам (и не только)
31 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Квартиру в стиле "Барби" с ярко-розовыми и сиреневыми стенами продают в Новоалтайске. Она стоит 52 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 2,3 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".
В объявлении отмечается, что это "двушка". Вот только на фото видно всего одну просторную комнату, в которой вообще нет мебели, но есть зелёная раковина. Ну и, кроме того, имеется санузел, где одиноко стоит унитаз.
Планировка в квартире свободная, подчёркивает продавец.
"Стены ровные. Окна пластиковые", – добавляет он.
Площадь "двушки" – 44 кв. м. Она находится на первом этаже кирпичного четырёхэтажного дома на ул. Октябрьской, 1, недалеко от морга.
Помещение, кстати, напоминает коммерческое. Сначала кажется, что это не квартира, а магазин.
На полу лежит серая плитка, как в торговых центрах. И её, судя по всему, необходимо отмыть от грязи (хотя, возможно, это следы затирки для плиточных швов).
Полам не помешало бы найти добрую Золушку, которая согласится их почистить.
08:41:18 31-05-2023
ну продают и продают... и что ?
09:09:28 31-05-2023
гений рекламы писал
09:18:29 31-05-2023
на первом фото сортир как в детской инфекционке
09:19:11 31-05-2023
ммм. недалеко от морга. так себе заманчивый ориентир)))
09:30:26 31-05-2023
Все эти объявления сопровождаются стёбом. Интересно, хозяева квартир обижаются или любая реклама - это реклама?