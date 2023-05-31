Квартиру Барби, похожую на магазин, продают за 2,3 млн рублей рядом с Барнаулом

Неоновую "двушку" предлагают приобрести барнаульцам (и не только)

31 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Квартиру в стиле "Барби" с ярко-розовыми и сиреневыми стенами продают в Новоалтайске. Она стоит 52 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 2,3 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".













Фото: "Авито"

В объявлении отмечается, что это "двушка". Вот только на фото видно всего одну просторную комнату, в которой вообще нет мебели, но есть зелёная раковина. Ну и, кроме того, имеется санузел, где одиноко стоит унитаз.

Планировка в квартире свободная, подчёркивает продавец.

"Стены ровные. Окна пластиковые", – добавляет он.

Площадь "двушки" – 44 кв. м. Она находится на первом этаже кирпичного четырёхэтажного дома на ул. Октябрьской, 1, недалеко от морга.

Помещение, кстати, напоминает коммерческое. Сначала кажется, что это не квартира, а магазин.

На полу лежит серая плитка, как в торговых центрах. И её, судя по всему, необходимо отмыть от грязи (хотя, возможно, это следы затирки для плиточных швов).

Полам не помешало бы найти добрую Золушку, которая согласится их почистить.