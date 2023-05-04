Квартиру с сюрпризом предлагают купить барнаульцам на последнем этаже нового Дома под шпилем

04 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Двухуровневую "трёшку" с роскошным дизайн-проектом продают в центре Барнаула – в новом Доме под шпилем на ул. 1905 года.

Эскизы привлекают глаз и похожи на реальные фото квартиры, но, увы, на самом деле продавец на "Циане" предлагает горожанам купить голые кирпичные стены и бетонные полы. Стоит "коробка" без ремонта 13,9 млн рублей. А дизайн-проект, говорится в объявлении, – в подарок. Щедро.

















































Фото: "Циан"

Сколько вложений "трёшка" потребует после покупки, посчитать трудно. Но навскидку – немало, ведь её площадь составляет 82 кв. м. Да и на лестницу между этажами квартиры придётся хорошенько потратиться.

Кстати, лестница, судя по эскизному проекту, деревянная. И перила непростые, а стеклянные.

Подчеркнём, что это не всё, что, по задумке, могло бы быть из стекла. Также предполагается, что из него (хотя, может, и из хрусталя) будут две гигантские люстры.

В общем, наверняка на мытьё всех этих марких элементов придётся тратить немало времени.

На полу паркет, в спальне гигантская кровать, в гостиной кресла… Но всё это только в мечтах, а по факту – кучи мешков со строительными материалами (или строительным мусором, это умалчивается). Зато здесь очень просторно и светло. Так что мечты о красивой квартире могут оправдаться, если потратить много сил (и денег тоже).

Окна "трёшки" выходят во двор. Из них открывается вид на детскую площадку и многочисленные балконы.

В элитной новостройке, где предлагают жилплощадь, есть лифт. Работает парковка.

В районе, где находится квартира (она, уточним, на последнем, 12-м этаже) развита инфраструктура. В шаговой доступности вузы, школы, магазины, остановки общественного транспорта, больницы, театры и другие достопримечательности.