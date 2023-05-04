Фото — в подарок. Голые стены продают за 13 млн в Барнауле тем, кто хочет квартиру
Квартиру с сюрпризом предлагают купить барнаульцам на последнем этаже нового Дома под шпилем
04 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Двухуровневую "трёшку" с роскошным дизайн-проектом продают в центре Барнаула – в новом Доме под шпилем на ул. 1905 года.
Эскизы привлекают глаз и похожи на реальные фото квартиры, но, увы, на самом деле продавец на "Циане" предлагает горожанам купить голые кирпичные стены и бетонные полы. Стоит "коробка" без ремонта 13,9 млн рублей. А дизайн-проект, говорится в объявлении, – в подарок. Щедро.
Сколько вложений "трёшка" потребует после покупки, посчитать трудно. Но навскидку – немало, ведь её площадь составляет 82 кв. м. Да и на лестницу между этажами квартиры придётся хорошенько потратиться.
Кстати, лестница, судя по эскизному проекту, деревянная. И перила непростые, а стеклянные.
Подчеркнём, что это не всё, что, по задумке, могло бы быть из стекла. Также предполагается, что из него (хотя, может, и из хрусталя) будут две гигантские люстры.
В общем, наверняка на мытьё всех этих марких элементов придётся тратить немало времени.
На полу паркет, в спальне гигантская кровать, в гостиной кресла… Но всё это только в мечтах, а по факту – кучи мешков со строительными материалами (или строительным мусором, это умалчивается). Зато здесь очень просторно и светло. Так что мечты о красивой квартире могут оправдаться, если потратить много сил (и денег тоже).
Окна "трёшки" выходят во двор. Из них открывается вид на детскую площадку и многочисленные балконы.
В элитной новостройке, где предлагают жилплощадь, есть лифт. Работает парковка.
В районе, где находится квартира (она, уточним, на последнем, 12-м этаже) развита инфраструктура. В шаговой доступности вузы, школы, магазины, остановки общественного транспорта, больницы, театры и другие достопримечательности.
08:13:56 04-05-2023
Ко всему этому ещё и вечно текущая крыша в подарок. А если серьёзно, то сочувствие тому, кто влип, но такое даже даром не надо!
08:16:18 04-05-2023
Если серьёзно, то за таким вариантом очередь выстроится. За эту сумму купить такую роскошную квартиру может позволить практически каждый сейчас. Я думаю, что её уже продали в данный момент.
08:29:34 04-05-2023
Гость (08:16:18 04-05-2023) Если серьёзно, то за таким вариантом очередь выстроится. За... Пока доедешь до "такой роскошной квартиры" на лифте, все вирусы и бактерии всего подъезда на себя насобираешь и в свои легкие надышишь со всеми вытекающими для здоровья. Неужели кто-то реально думает, что таких "самоотверженных" может быть реально много? Неужели у людей настолько деградировал интеллект и элементарный инстинкт самосохранения?
08:17:43 04-05-2023
Ещё плюсуем 14 миллионов на ремонт итог 28 миллионов за 82 кв.
11:18:30 04-05-2023
Дезигнеров конечно выросло много! Многие из них вдохновляются интерьером грильницы.
11:27:05 04-05-2023
При сдаче этого дома эти стены пытались продавать за 9млн. За 2.5 года цену подняли еще на 4млн. Надо еще поднимать, какая разница 13 или 17?