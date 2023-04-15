Квартиру с красным ковриком, двумя картами мира и квадратным унитазом предлагают купить барнаульцам

15 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

"Четырёшку" в стиле, напоминающем сочетание лофта и классики, продают на ул. Ленской, 1в, в Барнауле. Она стоит 143 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 31,3 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

Куда ни шагни, в ней всё квадратное, геометрическое и угловатое: кровать, диван, унитазы, ванна и душевая кабина. Если бы эта квартира находилась в мультяшном городе Бикини Боттом, то в ней наверняка понравилось бы прямоугольному Спанч Бобу… Хотя нет, в одной из комнат висит круглое зеркало – возможно, чтобы добавить интерьеру мягкости.

























































Квартиру в стиле лофт, в которой можно учить географию, продают за 31 млн в Барнауле / Фото: "Циан"

О "математике" рассказали. Но также в квартире висят несколько карт мира, по которым можно изучать географию. В одной из них преобладает красный цвет. Он такой же, как у ковриков в ванной и "сидушек" на стульях в квартире.

Площадь "четырёшки" составляет 218 кв. м. Жилплощадь находится на четвёртом этаже шестиэтажного дома, построенного в 2005 году.

Комнаты в квартире оборудованы гардеробными. Есть два санузла.

Территория дома охраняемая. Имеются детская площадка и беседка для барбекю.

В районе, где предлагают "четырёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. Рядом расположен парк "Изумрудный".