Квартиру-"каток" продают в центре Барнаула по цене примерно 20-30 студий

14 апреля 2023, 06:51, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Просторную двухуровневую "пятирёшку" продают в элитном кирпичном доме на пр. Социалистическом, 45, в Барнауле. И из неё можно сделать каток, а почему – мы расскажем чуть позже.

"Квартира находится на четвёртом и пятом этажах. Её площадь составляет 250 кв. м. Стоит она 160 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 40 млн рублей", – говорится в объявлении на "Циане".





































































Двухэтажную "пятирёшку", в которой можно устроить каток, продают за 40 млн в Барнауле / Фото: "Циан"

Интерьер в квартире сдержанный, в светлых оттенках. Из общей цветовой гаммы выбиваются только аляпистая, разноцветная люстра и зелёная плитка на стенах в одном из санузлов (сразу отметим, что всего их два).

Оборудована гардеробная. На кухне установлена барная стойка, похожая на югославский сервант без стёкол. Есть бежевое джакузи и – забавная деталь – похожий на неё по цвету "тигровый" ковёр. Колоритно.

Полы в "пятирёшке" паркетные. Судя по фото, они довольно скользкие: в них отражается комнатный свет. Так что в квартире наверняка можно устроить каток, вот только без коньков. Но, в общем-то, для этого подойдут и носки. Главное – быть аккуратным: во-первых, их можно протереть до дыр, во-вторых, есть риск упасть.

Лестница в квартире винтовая. И уж с неё точно не следует кататься, это небезопасно… Хотя, будь сейчас примерно 1970-й, советскую детвору вряд ли это бы остановило: поехали бы со ступенек на потрёпанной картонке.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, вузы, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.