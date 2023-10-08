Квартиры с дешевой ипотекой стали чаще продавать в России

Такие сделки набирают популярность, потому что они выгодны обеим сторонам

08 октября 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне стали чаще перепродавать квартиры с ипотекой по низкой процентной ставке. Об этом сообщают "Известия".

Замруководителя департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова отметила, что ранее механизм совершения подобных сделок предлагали проработать на законодательном уровне. Это позволило бы при покупке вторичного жилья в условии высоких процентных ставок не только приобрести квартиру, но и переоформить на себя ипотечный заем продавца.

Решетникова добавила, что сейчас такие операции становятся все популярнее, потому что они выгодны обеим сторонам.