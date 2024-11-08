Квартиры в Барнауле подорожали за год почти на 22%

Квадратный метр теперь стоит около 140 тысяч

08 ноября 2024, 14:35, ИА Амител erid: LjN8Jxie6

Квартира. Ипотека / Фото: pressfoto / Freepik

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Барнауле на первичном рынке с октября прошлого года выросла на 21,9%, подсчитали специалисты федерального портала "Мир квартир". Теперь "квадрат" в столице Алтайского края стоит 139 146 рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет сейчас 7 180 056 рублей, и за год она увеличилась на 13,4%.

Средняя площадь предлагаемого жилья в строящемся доме составляет 51,6 кв. м, и за год она уменьшилась почти на 4 кв. м.

"Цены на жилье существенно разгоняла льготная ипотека под 7-8% от государства. Но теперь, с ее отменой, бурный рост цен прекратился. И, судя по всему, надолго, так как при отсутствии льготных ипотечных программ гражданам сложно найти средства для покупки жилплощади. Спрос снизился, и застройщикам стало сложно повышать прайс – напротив, рано или поздно они начнут его снижать", – говорит генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Федеральный портал "Мир квартир" (сайт mirkvartir.ru) – одна из крупнейших российских баз объектов недвижимости. Охватывает все регионы страны, здесь размещено более 6 млн объявлений. Ежемесячная аудитория сайта – свыше 3 млн уникальных посетителей (по данным Liveinternet ("Ливинтернет")).

ООО "МИРКВАРТИР.РУ"

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