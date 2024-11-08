Квартиры в Барнауле подорожали за год почти на 22%
Квадратный метр теперь стоит около 140 тысяч
08 ноября 2024, 14:35, ИА Амител erid: LjN8Jxie6
Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Барнауле на первичном рынке с октября прошлого года выросла на 21,9%, подсчитали специалисты федерального портала "Мир квартир". Теперь "квадрат" в столице Алтайского края стоит 139 146 рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет сейчас 7 180 056 рублей, и за год она увеличилась на 13,4%.
Средняя площадь предлагаемого жилья в строящемся доме составляет 51,6 кв. м, и за год она уменьшилась почти на 4 кв. м.
"Цены на жилье существенно разгоняла льготная ипотека под 7-8% от государства. Но теперь, с ее отменой, бурный рост цен прекратился. И, судя по всему, надолго, так как при отсутствии льготных ипотечных программ гражданам сложно найти средства для покупки жилплощади. Спрос снизился, и застройщикам стало сложно повышать прайс – напротив, рано или поздно они начнут его снижать", – говорит генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
Федеральный портал "Мир квартир" (сайт mirkvartir.ru) – одна из крупнейших российских баз объектов недвижимости. Охватывает все регионы страны, здесь размещено более 6 млн объявлений. Ежемесячная аудитория сайта – свыше 3 млн уникальных посетителей (по данным Liveinternet ("Ливинтернет")).
ООО "МИРКВАРТИР.РУ"Реклама
14:43:15 08-11-2024
До 4 млн.разлетаются, как горячие пирожки. На первом и пятом этаже только задерживаются.
И цены растут на глазах!
14:54:41 08-11-2024
Гость (14:43:15 08-11-2024) До 4 млн.разлетаются, как горячие пирожки. На первом и пятом... В ЖК вечера как год назад однухи эти стояли за оверпрайс так и лежат
14:59:09 08-11-2024
Гость (14:54:41 08-11-2024) В ЖК вечера как год назад однухи эти стояли за оверпрайс так... так стояли или лежат? вам надо рассказать про вертикали и горизонтали? если да, то велкам в школу, где вас не доучили...
15:04:18 08-11-2024
Гость (14:59:09 08-11-2024) так стояли или лежат? вам надо рассказать про вертикали и го... Штаны ? Ничего ЭКО вас корежит , что ипотеку свернули и недалёким больше не получится впарить туннель называемый еврооднушкой. Но ничего идите на завод или на ферму вам там образование подправят , не все же вам презентации поверпоинтовские на своих сборищах сидеть смотреть.
15:26:33 08-11-2024
Гость (15:04:18 08-11-2024) Штаны ? Ничего ЭКО вас корежит , что ипотеку свернули и неда... по каким штанам вы вечно скулите? у вас штаны украли? так это в полицию, ну либо самостоятельно найдите воришку и по щам ему нахлопайте. а образование у меня хорошее. живу в центре, в собственной квартире. никакие "штаны" мне ничего не втюхивали. а вам советую сегодня на ночь не пить, чтоб "штаны" из под кровати не вылезали. горячая белая белочка вас скоро и до ватника фиолетового доведет. снижайте объем потребления огненной воды, но не резко, а постепенно.
15:24:53 08-11-2024
Гость (14:54:41 08-11-2024) В ЖК вечера как год назад однухи эти стояли за оверпрайс так...
Надо купить квартиру в центре. Обстоятельства так сложились.
Начитались про резкое падение стоимости, решили подождать. До 4 млн. ничего в центре нет(однокомнатных). Если есть, то там ремонта минимум на миллион. И домам по 70 лет. Пять месяцев назад были варианты. Много. Очень много.
14:52:59 08-11-2024
Оранжевые штаны по несколько ипотек на себя оформляли , а ведь если задуматься это гос.деньги государство выделяло , что бы люди свои жил условия улучшили. И опять же эти деньги государство со всех людей собирало , чтобы в конечном счёте оранжевые штаны на них себе 10 ипотек могли набрать получается. С какой стати эти агенты по недвижимости на шею обществу залезли и цены разогнали только.
15:26:49 08-11-2024
Гость (14:52:59 08-11-2024) Оранжевые штаны по несколько ипотек на себя оформляли , а ве...
Они сейчас яростно борются за своё существование. В агонии пытаясь напоследок ещё задрать цены на недвижимость и одновременно перетащить пирамиду цен в аренду. Не получится у штанишек ничего. Весь их рынок держался на кредитных деньгах, бездумно выделяемых государством. Краник закрылся навсегда. А они никак не хотят осознать, что теперь нужно жить в рыночных условиях на реальных живых деньгах, располагаемыми потребителями.
15:34:07 08-11-2024
Гость (15:26:49 08-11-2024) Они сейчас яростно борются за своё существование. В агон... Согласен , везде вой, отрицание , торг и депрессия от них , вот хотя бы комментами выше ) но ничего попустит потом
15:34:58 08-11-2024
Да это понятно. Кто взял по 120 должен взять свое на продаже, но тут могут вмешаться рыночные механизмы. Нафантазировать то можно любой ценник, но готов ли кто-то заплатить.
15:45:50 08-11-2024
50 квадратов за 7 лямов????? и че такие находятся кто покупает???? это когда реальная стоимость этого 300 тыщ??? у людей баки текут что ли????
17:57:41 08-11-2024
Гость (15:45:50 08-11-2024) 50 квадратов за 7 лямов????? и че такие находятся кто покуп... реальная стоимость - это за сколько покупают, а не за сколько вам хочется
16:21:09 08-11-2024
Гость (15:45:50 08-11-2024) 50 квадратов за 7 лямов????? и че такие находятся кто покуп... Продашь свои 50 квадратов за 500 тыщ?
17:59:09 08-11-2024
За двадцать, однако, что ни говори...
Инфляция же всё равно "семь и три"!?
22:23:33 10-11-2024
Ну ничего, цены уже снижать начали, когда первый застройщик обанкротится, может в Барнауле станет жильё дешевле, чем Европе стоить