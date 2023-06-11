В Барнауле "пьяный" водитель устроил аварию на Новом мосту

Отмечается, что автомобиль был угнан

11 июня 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Барнауле в воскресенье ночью, 11 июня, водитель в состоянии опьянения устроил ДТП на Новом мосту, сообщает "В курсе 22".

"Пьяный барнаулец без прав на угнанной машине", – отметили на видео с места аварии.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и медики. Подробности инцидента пока неизвестны.