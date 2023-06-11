В Барнауле "пьяный" водитель устроил аварию на Новом мосту
Отмечается, что автомобиль был угнан
11 июня 2023, 08:42, ИА Амител
Фото: кадр из видео
В Барнауле в воскресенье ночью, 11 июня, водитель в состоянии опьянения устроил ДТП на Новом мосту, сообщает "В курсе 22".
"Пьяный барнаулец без прав на угнанной машине", – отметили на видео с места аварии.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС и медики. Подробности инцидента пока неизвестны.
08:54:42 11-06-2023
То что все ночи эта пьянь гоняет с рёвом по аулу ни кого из режима не беспокоит? Они в своих загородных дворцах этого не слышат . А если учесть что единственный стационарный пост ДПС находится на Новом мосту и бухим водителям это не угожает, то и всех полицаев можно смело разгонять (кого на фронт, кого в декретный отпуск)
16:13:16 11-06-2023
На въезде или выезде? В смысле после КП или до?