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В Барнауле "пьяный" водитель устроил аварию на Новом мосту

Отмечается, что автомобиль был угнан

11 июня 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Барнауле в воскресенье ночью, 11 июня, водитель в состоянии опьянения устроил ДТП на Новом мосту, сообщает "В курсе 22".

"Пьяный барнаулец без прав на угнанной машине", – отметили на видео с места аварии.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и медики. Подробности инцидента пока неизвестны.

Фото очевидца / asfera.info

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Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

08:54:42 11-06-2023

То что все ночи эта пьянь гоняет с рёвом по аулу ни кого из режима не беспокоит? Они в своих загородных дворцах этого не слышат . А если учесть что единственный стационарный пост ДПС находится на Новом мосту и бухим водителям это не угожает, то и всех полицаев можно смело разгонять (кого на фронт, кого в декретный отпуск)

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Гость

16:13:16 11-06-2023

На въезде или выезде? В смысле после КП или до?

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