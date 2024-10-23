Lada Vesta в 2025 году получит новые опции

Планируется оснащение автомобиля ключ-картой, климат-контролем и подсветкой

23 октября 2024, 18:30, ИА Амител

Lada Vesta / Фото: АвтоВАЗ

Компания "АвтоВАЗ", занимающаяся производством автомобилей в России, планирует внедрить новые функции в свои модели Lada Vesta. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Согласно информации, в 2025 году в топовой модели появится ключ-карта, климат-контроль и подсветка салона.

Ранее, благодаря локализации производства в России, на Lada Vesta была возвращена система курсовой устойчивости (ESC).

В АвтоВАЗе отмечают, что система курсовой устойчивости объединяет в себе несколько функций, которые повышают безопасность и удобство управления автомобилем. Среди них: система контроля устойчивости, система контроля тяги, система помощи при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов и функция автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении.

Ранее сообщалось, что цена на отечественные автомобили с 1 января 2025 года может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей.