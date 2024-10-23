Но зато в автомобилях появятся, например, подушки безопасности

23 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

Цена на отечественные автомобили с 1 января 2025 года может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета".

"Произойдет это на фоне возвращения значительной части требований техрегламента, которые были существенно ослаблены на фоне санкций и разрыва логистических цепочек", – отмечает издание.

Напомним, требования техрегламента смягчили в 2022 году. Постановление правительства позволяло выпускать машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе, а также из обязательных к установке пропали: антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, подушки безопасности и так далее. В 2025 году значительная часть их вернется.

По словам экспертов, возвращение требований необходимо в большей степени производителям для того, чтобы успешно конкурировать, например, с Китаем, автопром которого стремительно захватывает Россию. В итоге дооснащение автомобилей необходимыми и важными системами приведет к росту цен.

При этом, уточнили специалисты, системы будут преимущественно импортными – в основном из того же Китая. Поэтому о полноценном импортозамещении говорить не приходится.