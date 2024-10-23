Российские машины могут резко подорожать в 2025 году
Но зато в автомобилях появятся, например, подушки безопасности
23 октября 2024, 15:00, ИА Амител
Цена на отечественные автомобили с 1 января 2025 года может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета".
"Произойдет это на фоне возвращения значительной части требований техрегламента, которые были существенно ослаблены на фоне санкций и разрыва логистических цепочек", – отмечает издание.
Напомним, требования техрегламента смягчили в 2022 году. Постановление правительства позволяло выпускать машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе, а также из обязательных к установке пропали: антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, подушки безопасности и так далее. В 2025 году значительная часть их вернется.
По словам экспертов, возвращение требований необходимо в большей степени производителям для того, чтобы успешно конкурировать, например, с Китаем, автопром которого стремительно захватывает Россию. В итоге дооснащение автомобилей необходимыми и важными системами приведет к росту цен.
При этом, уточнили специалисты, системы будут преимущественно импортными – в основном из того же Китая. Поэтому о полноценном импортозамещении говорить не приходится.
"Было бы странно, если бы наши производители упустили возможность продавать автомобили улучшенной комплектации по более высоким ценам. Тем более что и расходы у них на закупку этих самых компонентов объективно вырастут. Поэтому, на мой взгляд, к базовой стоимости прибавится как минимум тысяч семьдесят", – отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
15:25:33 23-10-2024
шел 2025 год...в русских ведрах появились подушки. Не смешные ли отмазки? позор же? таета 80х годов то безопасней, хоть и гнилая, чем эти новые ведра по цене как иномарка. А смысл?
15:31:35 23-10-2024
"Было бы странно, если бы наши производители упустили возможность продавать автомобили улучшенной комплектации по более высоким ценам. --- было бы странно, если бы наши производители выставляли адекватную стоимость за автоведра. Китай потому и захватывает рынок, что никто не хочет шушлайку, цена которой 700-800 тыс. брать за 2 мульта. Да и покупка напрямую из Японии или Китая сейчас очень актуально. Чери тигго с пробегом 15-30 тысяч примерно за 1,7 или новая веста за 1.9? Выбор разумного человека очевиден.
15:34:49 23-10-2024
Гость (15:31:35 23-10-2024) "Было бы странно, если бы наши производители упустили возмож... Ни китаец, ни веста. Выбор японский пруль с пробегом
15:49:15 23-10-2024
Гость (15:34:49 23-10-2024) Ни китаец, ни веста. Выбор японский пруль с пробегом... сейчас даже пруль, отбегавший по нашей необъятной лет 20-30, стоит очень дорого... смотрел дром. за калдину, начала 90-х годов выпуска, денег хотят больше полумиллиона... за демию, начала нулевых, аналогично...
а пруль не засвеченный в РФ стоит вообще как крыло от Боинга или Аэрбаса...
19:09:44 23-10-2024
Гость (15:34:49 23-10-2024) Ни китаец, ни веста. Выбор японский пруль с пробегом... Девчонкам норм автомат по городу кататься. А если Вы про "императорское качество", то сравнивать новый автомобиль с 20-30 летним рыдваном несерьезно.
18:18:18 23-10-2024
"Но зато в автомобилях появятся, например, подушки безопасности" - ух ты!!! Пух-перо или халофайбер?