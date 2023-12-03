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"Лада" врезалась в жилой дом в центре Барнаула

Два человека попали в больницу

03 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Авария произошла утром 3 декабря в центре Барнаула. Подробности рассказали в ГИБДД.

19-летний парень за рулем "Лады" на проспекте Ленина поворачивал налево и не уступил дорогу иномарке, за рулем которой находилась девушка 2002 года рождения.

После столкновения "Ладу" отбросило на тротуар и машина врезалась в жилой дом.

В результате аварии оба водителя пострадали и были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

14:01:06 03-12-2023

вообще-то это вчера в 22 часа было!

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Гость

14:34:28 03-12-2023

Гость (14:01:06 03-12-2023) вообще-то это вчера в 22 часа было!... В 19-40 вчера. Дети из музыкалки шли, видели.

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Гость

20:43:55 03-12-2023

Гость (14:34:28 03-12-2023) В 19-40 вчера. Дети из музыкалки шли, видели. ... Я в десять проезжал там все было свежее и гаичникии и зрители и ни кого с правой полосы дороже не думали убирать, мы все их объезжали...

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Гость

14:58:37 03-12-2023

3-е успели отбежать, их Чудом не задело

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