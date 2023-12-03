"Лада" врезалась в жилой дом в центре Барнаула

Два человека попали в больницу

03 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Авария произошла утром 3 декабря в центре Барнаула. Подробности рассказали в ГИБДД.

19-летний парень за рулем "Лады" на проспекте Ленина поворачивал налево и не уступил дорогу иномарке, за рулем которой находилась девушка 2002 года рождения.

После столкновения "Ладу" отбросило на тротуар и машина врезалась в жилой дом.

В результате аварии оба водителя пострадали и были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку.