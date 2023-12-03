"Лада" врезалась в жилой дом в центре Барнаула
Два человека попали в больницу
03 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Авария произошла утром 3 декабря в центре Барнаула. Подробности рассказали в ГИБДД.
19-летний парень за рулем "Лады" на проспекте Ленина поворачивал налево и не уступил дорогу иномарке, за рулем которой находилась девушка 2002 года рождения.
После столкновения "Ладу" отбросило на тротуар и машина врезалась в жилой дом.
В результате аварии оба водителя пострадали и были доставлены в больницу.
Полиция проводит проверку.
14:01:06 03-12-2023
вообще-то это вчера в 22 часа было!
14:34:28 03-12-2023
Гость (14:01:06 03-12-2023) вообще-то это вчера в 22 часа было!... В 19-40 вчера. Дети из музыкалки шли, видели.
20:43:55 03-12-2023
Гость (14:34:28 03-12-2023) В 19-40 вчера. Дети из музыкалки шли, видели. ... Я в десять проезжал там все было свежее и гаичникии и зрители и ни кого с правой полосы дороже не думали убирать, мы все их объезжали...
14:58:37 03-12-2023
3-е успели отбежать, их Чудом не задело