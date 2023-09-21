"Лада" залетела под КамАЗ в Бийске

Один человек погиб, еще двое в больнице

21 сентября 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Поздно вечером 20 сентября в Бийске произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Отмечается, что водитель КамАЗа не уступил дорогу "Ладе", в результате чего возникла авария. Легковушка залетела под грузовик и сильно деформировалась.

Один пассажир "Лады" погиб. Еще один пассажир и водитель отечественного автомобиля попали в больницу с травмами различной степени тяжести.