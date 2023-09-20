Жители Борзовой Заимки после смертельной аварии просят защитить их детей

По словам местных, случай со сбитой девочкой уже четвертый, но первый с летальным исходом

20 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

Жители Борзовой Заимки написали коллективное письмо в МВД с просьбой защитить их детей. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных, перед школой здесь нет светофора и "лежачих полицейских", которые должны быть по обе стороны от пешеходного перехода.

Люди отмечают, что случай со сбитой девочкой на этом участке уже четвертый, но при этом первый с летальным исходом.

Напомним, что водитель за рулем иномарки сбил семилетнюю девочку 19 сентября, бросил автомобиль и сбежал.