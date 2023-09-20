Жители Борзовой Заимки после смертельной аварии просят защитить их детей
По словам местных, случай со сбитой девочкой уже четвертый, но первый с летальным исходом
20 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: t.me/incident22
Жители Борзовой Заимки написали коллективное письмо в МВД с просьбой защитить их детей. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных, перед школой здесь нет светофора и "лежачих полицейских", которые должны быть по обе стороны от пешеходного перехода.
Люди отмечают, что случай со сбитой девочкой на этом участке уже четвертый, но при этом первый с летальным исходом.
Напомним, что водитель за рулем иномарки сбил семилетнюю девочку 19 сентября, бросил автомобиль и сбежал.
12:16:00 20-09-2023
В поселке нет ни одного светофора! Ни одной камеры фиксации нарушений! Каждый день идет огромный трафик машин, особенно после закрытия моста на Ленинском! На большей части дороги вообще НЕТ ТРОТУАРОВ! Даже ОБОЧИН НЕТ! Глухие заборы стоят у самой дороги - 5 слепых поворотов! Зимой снег с проезжей части сваливают прямо к этим заборам и дети из школы с рюкзаками, мамочки с детьми из детского сада лезут по этим сугробам как горные козы! А водители едут и трясутся, что эти альпинисты сейчас подскользнуться и упадут под колеса! Сколько уже бились за тротуары, хотя бы обочины освободите! Заставьте самострой вернуть заборы за красную линию - бесполезно!
14:13:46 20-09-2023
Гость (12:16:00 20-09-2023) В поселке нет ни одного светофора! Ни одной камеры фиксации ... Нужны им наши проблемы.Они только перед выборами горазды .Всё сразу наобещают ,только карман шире держи.
15:11:54 20-09-2023
Гость (12:16:00 20-09-2023) В поселке нет ни одного светофора! Ни одной камеры фиксации ... Дак вы же и приткнули заборы вплотную к проезжей части, каждый житель этого колхоза стремится хоть метр земли да прихапать. Или это дядя из города приехал и ваши заборы сдвинул к дороге ?
12:42:11 20-09-2023
Несколько лет назад писали в городской ГИБДД, просили знак "Жилая зона" поставить недалеко от этого места, ГИБДД отпнули
12:56:26 20-09-2023
Здрасьте! Лежачки-то куда вдруг делись? Украли что ли?
13:25:50 20-09-2023
Гость (12:56:26 20-09-2023) Здрасьте! Лежачки-то куда вдруг делись? Украли что ли? ... Всали и ушли....
13:40:26 20-09-2023
К сожалению , всегда найдутся уроды , которых не остановят ни светофор , ни камера , ни лежачий полицейский , как в данном случае .
13:56:41 20-09-2023
какие светофоры, какие лежащие полицейские? как они помогут? кто там писал, включите мозг. У вас выход школы выходит сразу на проезжую часть. Никакой лежащий полицейский не спасет, а может даже навредить. Нужно ограждение отодвигать, чтобы был ТРОТУАР нормальный и ПЛОЩАДКА , чтобы детей видно было, а они с переулка вылетают, и сразу в дверь школы и наоборот. Каждый день едешь и молишься, чтобы ни кто не вылетел оттуда. ибо видимости нет. Причем тут светофоры. Непосредственно вход в школу крайне опасен и не должен был пройти проверку на безопасность. Но прошел? Тот кто принял и посчитал его безопасным - в том числе на его руках кровь девочки!
14:14:51 20-09-2023
Гость (13:56:41 20-09-2023) какие светофоры, какие лежащие полицейские? как они помогут?... Значит проезжать это место нужно тихо. Смысл молиться? Просто включите мозги и сбавьте скорость.
15:08:15 20-09-2023
Гость (14:14:51 20-09-2023) Значит проезжать это место нужно тихо. Смысл молиться? Прост... Т.е. пешеходам не надо мозгов иметь и можно вываливаться прямо под колеса ? Машина то железная, можно сделать, а вот тушка твоя мясная, ее не восстановишь.
16:15:57 20-09-2023
Гость (15:08:15 20-09-2023) Т.е. пешеходам не надо мозгов иметь и можно вываливаться пря... Плохо не то, что машина железная, а то, что у таких водятлов голова деревянная, опилками набитая. Еще и комментарии свои не стесняются выкладывать...
20:55:24 20-09-2023
Гость (15:08:15 20-09-2023) Т.е. пешеходам не надо мозгов иметь и можно вываливаться пря... У вас совсем мозгов нет и совести, раз вы такое пишете.
15:29:34 20-09-2023
Гость (14:14:51 20-09-2023) Значит проезжать это место нужно тихо. Смысл молиться? Прост... даже при скорость 40, двухтонный автомобиль невозможо моментально остановить. А вот из двора и переулке на велосипеде ребенок вылетает за полсекунды. А там по обеим сторонам забор 2метра
20:56:36 20-09-2023
Гость (15:29:34 20-09-2023) даже при скорость 40, двухтонный автомобиль невозможо момент... Значит не надо ехать со скоростью 40 в этом месте. Езжайте со скоростью 5.
14:27:08 20-09-2023
Гость (13:56:41 20-09-2023) какие светофоры, какие лежащие полицейские? как они помогут?... В каком году школу построили? В то время не было столько авто, вот и признали вход безопасным. А в остальном Вы абсолютно правы!
15:22:52 20-09-2023
Куда дели Булаева??? Он же много чего обещал!
15:37:23 20-09-2023
Гость (14:27:08 20-09-2023) В каком году школу построили? В то время не было столько авт... каждый год перед началом учебнго года все школы проходят проверку на безопасность. п.переходы думаете перед ними просто так красят или для заботы? их заставляют, чтобы пройти. и есть требования определенные, чтобы получить разрешение на открытие учебного года.... Так вот к этому месту ОЧЕНЬ много вопросов...А у этих вопросов на которые нет ответов есть конкретная фамилия и должность. Ну и желательно - СРОК
17:28:50 20-09-2023
Лично моё мнение. 1. На улице Радужной в обеих направлениях поставить знаки Обгон запрещен, ограничение скорости 40 км. час. Практически никаких затрат, снять знаки с Обьездной дороги и камеру тоже переместить на Радужную. 2. На въезде стоит знак ограничения для большегрузов. Периодически высылать туда полицаев для контроля за соблюдением ограничений.
20:57:52 20-09-2023
И опять водялы ищут себе оправдания! У них виновата школа, дети, дорожники - всн. Только не они. Которые рулят пятой точкой, такое впечатление.
00:24:21 21-09-2023
Как там можно попасть под машину, там 2 полосы, всего 2!!! Подожди пока все остановятся и иди, нужно объяснить детям это и всё, а ГИБДД увы вам не поможет, для справки они права продают
12:54:49 21-09-2023
Саня (00:24:21 21-09-2023) Как там можно попасть под машину, там 2 полосы, всего 2!!! П... Еще один водятел. Там ВСЕ основились, но нашелся умственно отсталый водитель, которые пошел на обгон остановившихся машин по встречке. И сбил ребенка, который как раз переходил ПП. Как можно так водить машину?!? Это же отсутствие мозгов полное у водителя! И вы туда же, опять его оправдываете. А виноваты пешехоы у вас, дети! Совесть у вас есть? Или только наглость и нахальство?
12:56:02 21-09-2023
Саня (00:24:21 21-09-2023) Как там можно попасть под машину, там 2 полосы, всего 2!!! П... Такие как вы никогда не останавливаются. Можно бесконечно долго стоять у ПП, и ждать, пока подобные вам решат вдруг вспомнить про ПДД и остановиться там, где вы ОБЯЗАНЫ останаливаться. Чтоб вас так же лечили. И так же вам делали операции.