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"Лада" залетела под лесовоз на трассе в Алтайском крае

Пожилой мужчина, который сидел за рулем легковушки, погиб

19 октября 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария произошла на трассе в Первомайском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что 71-летний водитель "Лады" врезался в стоящий лесовоз МАЗ. От полученных травм мужчина умер на месте.

Два пассажира отечественного автомобиля получили травмы, их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в магазин в Славгороде. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

11:03:46 19-10-2023

пункт назначения

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Гость

11:25:33 19-10-2023

Под лесовоз залететь дело не сложное. Гораздо сложнее доехать из пункта А в пункт Б и никуда не залететь. Мужчины и женщины автолюбители угомонитесь и признайте, что Вы не профессионалы и не надо нарушать даже разочек и ушами хлопать при движении.

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Гость

09:12:40 22-10-2023

Гость (11:25:33 19-10-2023) Под лесовоз залететь дело не сложное. Гораздо сложнее доехат... "профиссанал"встал посреди дороги с опущенным бортом,так что не фонарей,ни катафотов не видно. или пост надо воспринимать так-"люди бойтесь профессионалов,они тупые и непредсказуемые?"

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Гость

12:32:04 19-10-2023

Ну с собой никого дибил не забрал...уже хорошо. Минус один рукожопый шумахер. Трасса ошибок не прощает.

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Гость

09:13:58 22-10-2023

Гость (12:32:04 19-10-2023) Ну с собой никого дибил не забрал...уже хорошо. Минус один ... дебил остался стоять посреди дороги.

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Гость

13:57:56 19-10-2023

Судя по фото лесовоз стоял прямо на трассе, а не на обочине. Спрашивается, какого художника он там стоял???

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Гость

14:05:26 19-10-2023

Гость (13:57:56 19-10-2023) Судя по фото лесовоз стоял прямо на трассе, а не на обочине.... у мож шофер тоже того.. этого..

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