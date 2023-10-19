"Лада" залетела под лесовоз на трассе в Алтайском крае

Пожилой мужчина, который сидел за рулем легковушки, погиб

19 октября 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария произошла на трассе в Первомайском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что 71-летний водитель "Лады" врезался в стоящий лесовоз МАЗ. От полученных травм мужчина умер на месте.

Два пассажира отечественного автомобиля получили травмы, их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в магазин в Славгороде.