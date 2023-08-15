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"Ладу" с крупной партией наркотиков остановили в Алтайском крае

Водитель и его друг закупились запрещенкой для себя

15 августа 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

На трассе, ведущей в Казахстан, в Алтайском крае поймали молодых людей с крупной партией наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

Правоохранители остановили "Ладу-Приору", в которой нашли два полимерных пакетика с веществом темно-коричневого цвета. 

Оказалось, что водитель 2001 года рождения и его друг 2003 года рождения закупили запрещенное вещество для себя. Разделить наркотики собирались после возвращения домой.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 6

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Гость

11:03:42 15-08-2023

поймали молодых людей с крупной партией наркотиков --- должны теперь поехать в новые регионы

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Гость

11:10:21 15-08-2023

Гость (11:03:42 15-08-2023) поймали молодых людей с крупной партией наркотиков --- должн... чтобы что? Там наркотики толкать? А новым регионам точно это нужно?

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Гость

11:15:01 15-08-2023

Гость (11:10:21 15-08-2023) чтобы что? Там наркотики толкать? А новым регионам точно это... Этот клоун постоянно всякую шваль пытается в новые регионы на ПМЖ отправить.

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Гость

11:21:38 15-08-2023

Гость (11:03:42 15-08-2023) поймали молодых людей с крупной партией наркотиков --- должн... А если они граждане Казахстана?

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Гость

11:16:18 15-08-2023

интересно кто сдал

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Гость

18:37:32 16-08-2023

Что он меня талкоет

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