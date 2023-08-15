"Ладу" с крупной партией наркотиков остановили в Алтайском крае
Водитель и его друг закупились запрещенкой для себя
15 августа 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
На трассе, ведущей в Казахстан, в Алтайском крае поймали молодых людей с крупной партией наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.
Правоохранители остановили "Ладу-Приору", в которой нашли два полимерных пакетика с веществом темно-коричневого цвета.
Оказалось, что водитель 2001 года рождения и его друг 2003 года рождения закупили запрещенное вещество для себя. Разделить наркотики собирались после возвращения домой.
11:03:42 15-08-2023
поймали молодых людей с крупной партией наркотиков --- должны теперь поехать в новые регионы
11:10:21 15-08-2023
Гость (11:03:42 15-08-2023) поймали молодых людей с крупной партией наркотиков --- должн... чтобы что? Там наркотики толкать? А новым регионам точно это нужно?
11:15:01 15-08-2023
Гость (11:10:21 15-08-2023) чтобы что? Там наркотики толкать? А новым регионам точно это... Этот клоун постоянно всякую шваль пытается в новые регионы на ПМЖ отправить.
11:21:38 15-08-2023
Гость (11:03:42 15-08-2023) поймали молодых людей с крупной партией наркотиков --- должн... А если они граждане Казахстана?
11:16:18 15-08-2023
интересно кто сдал
18:37:32 16-08-2023
Что он меня талкоет