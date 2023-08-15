"Ладу" с крупной партией наркотиков остановили в Алтайском крае

Водитель и его друг закупились запрещенкой для себя

15 августа 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

На трассе, ведущей в Казахстан, в Алтайском крае поймали молодых людей с крупной партией наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

Правоохранители остановили "Ладу-Приору", в которой нашли два полимерных пакетика с веществом темно-коричневого цвета.

Оказалось, что водитель 2001 года рождения и его друг 2003 года рождения закупили запрещенное вещество для себя. Разделить наркотики собирались после возвращения домой.