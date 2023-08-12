Житель Алтая угнал машину возлюбленной, чтобы проучить ее за измены

Он узнал, что пассия гуляет с другими мужчинами и захотел преподать ей урок

12 августа 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчина угнал автомобиль у бывшей возлюбленной в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Женщина оставила свой кроссовер Honda CR-V на парковке у аэропорта в Горно-Алтайске, улетела на отдых, а когда вернулась, не обнаружила машину на месте.

Угнал ее бывший возлюбленный. Он узнал, что пассия гуляет с несколькими другими мужчинами, взял ключи, увез машину в лес под Бийском и оставил там. Через неделю вернул, но было поздно. На него уже завели уголовное дело.