Россияне рассказали, при каком росте зарплаты они готовы сменить работу

Соискатели ожидают оплату труда на 32% выше, чем на предыдущем рабочем месте

15 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Размер ожидаемой зарплаты, который россияне указывают в резюме при поиске работы, превышает предыдущий уровень дохода на 32%, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Авито Работа".

У 18% респондентов зарплатные ожидания превышают размер предыдущей оплаты труда на 10-20%. 13% опрошенных россиян хотят увеличить доход на 21-30%. Каждый десятый указал в резюме сумму нынешнего дохода.

16% соискателей повысили зарплатные ожидания более чем на 40%. А 4% указали, что хотят получать на новом месте в два раза больше, чем сейчас.

Больше всех повышения зарплаты хотят административные работники и сотрудники сферы банков и инвестиций. В резюме они указывали размер заработка на 38% выше текущего.