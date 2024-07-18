Lamborgini Насти Ивлеевой арестовали за долги по налогам

Представители блогера тему с задолженностью не комментируют

18 июля 2024, 21:07, ИА Амител

Ивлеева и ее автомобиль / Фото: соцсети

Из-за долгов по налогам был арестован Lamborghini Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Регистрационные действия с автомобилем Urus были запрещены. Однако Ивлеева продолжает ездить на нем. Например, только вчера она превысила скорость на Московском большом кольце, и ей пришел штраф на 500 рублей. За год ее Lamborghini собрал 72 штрафа за превышение скорости на сумму 100 тысяч рублей. Все, кроме последнего, были оплачены.

На сегодняшний день долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет почти 21 миллион рублей. При этом представители блогера не комментируют тему с задолженностью.