Lamborgini Насти Ивлеевой арестовали за долги по налогам
Представители блогера тему с задолженностью не комментируют
18 июля 2024, 21:07, ИА Амител
Ивлеева и ее автомобиль / Фото: соцсети
Из-за долгов по налогам был арестован Lamborghini Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Регистрационные действия с автомобилем Urus были запрещены. Однако Ивлеева продолжает ездить на нем. Например, только вчера она превысила скорость на Московском большом кольце, и ей пришел штраф на 500 рублей. За год ее Lamborghini собрал 72 штрафа за превышение скорости на сумму 100 тысяч рублей. Все, кроме последнего, были оплачены.
На сегодняшний день долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет почти 21 миллион рублей. При этом представители блогера не комментируют тему с задолженностью.
21:41:19 18-07-2024
Странно, однако до той самой вечеринки у гос.органов ни каких претензий к Анастасии не было. И каждый день она была на ТВ.
Совпадение? Преследование? Цензура?
Просто совпадение скорее всего!
08:23:22 19-07-2024
Гость (21:41:19 18-07-2024) Странно, однако до той самой вечеринки у гос.органов ни каки... ну кто-то шпилит, вот и нет
11:00:02 19-07-2024
бгг (08:23:22 19-07-2024) ну кто-то шпилит, вот и нет... Не "кто-то", а чувак с шалпеком не менее 15 см... Настя сам как-то говорила, что это её нижняя планка...
23:05:48 18-07-2024
Овца.
08:05:07 19-07-2024
конченная.
10:35:05 19-07-2024
завистники и неудачники.
у вас нет миллиарда - можете идти. по холодку.
10:58:16 19-07-2024
Отвратительно смотреть на всю рекламную кампанию одного оператора сотовой связи, где зажравшиеся шоумены и блогеры рассказывают, спустившись с небес к нам, нищебродам, о копеечных выгодах при приобретении подписок на всякое ненужное, типа аренды самокатов и возможности смотреть фильмы в общественном сортире... и не бедствующая Ивлеева там прям солировала.