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Ларионов день. Что будет, если 19 июня поработать в чужом огороде

В этот день жители Руси обращали внимание на пчел и тщательно выбирали, кто будет работать в огороде

19 июня 2023, 06:28, Анастасия Бичакова

Рассада / Фото автора Greta Hoffman: Pexels
Рассада / Фото автора Greta Hoffman: Pexels

Народный праздник Ларионов день отмечают 19 июня в России. В эту дату наши предки старались следовать различным традициям и запретам, а также обращали внимание на множество примет.

Рассказываем, что можно делать в Ларионов день и почему сегодня ни в коем случае нельзя работать в чужом огороде.

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Что обязательно нужно сделать в Ларионов день?

В Ларионов день незамужние женщины обязательно поливали огород. По поверьям, это принесет успех в любовных делах.

19 июня также принято делать уборку дома. Считается, что это сулит удачу и умиротворение.

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Что нельзя делать в Ларионов день?

В Ларионов день, были уверены наши предки, жены с мужьями не должны вместе заниматься садоводством. Считается, что это сулит ссоры в семье.

19 июня девушки на Руси держались подальше от цветов. А все потому, что, мол, понюхать их сегодня – значит, навлечь на себя неприятности.

Также в Ларионов день, говорили славяне, нельзя отправляться в путешествия. Поездка может оказаться неудачной и принести негативные эмоции.

Кроме того, в праздник не рекомендуется работать в чужом огороде. Это может привести к неприятностям и конфликтам с людьми.

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Народные приметы 19 июня

  • Дождь идет 19 июня – значит, непогода будет и в ближайшие несколько дней.
  • Много пчел в саду 19 июня – значит, будет солнечно и тепло.
  • Птицы громко кричат в Ларионов день – к дождю.
  • В Ларионов день резко похолодало – значит, скоро потеплеет.
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Этот день связан с множеством запретов, традиций и примет
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праздники религия приметы

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