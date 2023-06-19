В Ларионов день, были уверены наши предки, жены с мужьями не должны вместе заниматься садоводством. Считается, что это сулит ссоры в семье.

19 июня девушки на Руси держались подальше от цветов. А все потому, что, мол, понюхать их сегодня – значит, навлечь на себя неприятности.

Также в Ларионов день, говорили славяне, нельзя отправляться в путешествия. Поездка может оказаться неудачной и принести негативные эмоции.

Кроме того, в праздник не рекомендуется работать в чужом огороде. Это может привести к неприятностям и конфликтам с людьми.