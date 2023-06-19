Ларионов день. Что будет, если 19 июня поработать в чужом огороде
В этот день жители Руси обращали внимание на пчел и тщательно выбирали, кто будет работать в огороде
19 июня 2023, 06:28, Анастасия Бичакова
Народный праздник Ларионов день отмечают 19 июня в России. В эту дату наши предки старались следовать различным традициям и запретам, а также обращали внимание на множество примет.
Рассказываем, что можно делать в Ларионов день и почему сегодня ни в коем случае нельзя работать в чужом огороде.
Что обязательно нужно сделать в Ларионов день?
В Ларионов день незамужние женщины обязательно поливали огород. По поверьям, это принесет успех в любовных делах.
19 июня также принято делать уборку дома. Считается, что это сулит удачу и умиротворение.
Что нельзя делать в Ларионов день?
В Ларионов день, были уверены наши предки, жены с мужьями не должны вместе заниматься садоводством. Считается, что это сулит ссоры в семье.
19 июня девушки на Руси держались подальше от цветов. А все потому, что, мол, понюхать их сегодня – значит, навлечь на себя неприятности.
Также в Ларионов день, говорили славяне, нельзя отправляться в путешествия. Поездка может оказаться неудачной и принести негативные эмоции.
Кроме того, в праздник не рекомендуется работать в чужом огороде. Это может привести к неприятностям и конфликтам с людьми.
Народные приметы 19 июня
- Дождь идет 19 июня – значит, непогода будет и в ближайшие несколько дней.
- Много пчел в саду 19 июня – значит, будет солнечно и тепло.
- Птицы громко кричат в Ларионов день – к дождю.
- В Ларионов день резко похолодало – значит, скоро потеплеет.
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