Симеонов день. Почему 6 июня нельзя ходить в баню?
Этот день связан с множеством запретов, традиций и примет
06 июня 2023, 06:29, ИА Амител
Народный праздник Симеонов день отмечают в России 6 июня. В эту дату Православная церковь чтит память Симеона Столпника из Каппадокии.
Что можно и нельзя делать в Симеонов день – в материале amic.ru.
Традиции в Симеонов день
Симеонов день считается хорошим для переезда в новое жильё. Также наши предки считали этот праздник подходящим для заключения договоров и сделок.
Женщины на Руси 6 июня традиционно проводили генеральную уборку. По поверьям, чистота, наведённая в этот день, приносит в дом гармонию, удачу и семейное благополучие.
Симеонов день считается прекрасным для помолвок и свадеб. Славяне верили, что заключённый 6 июня брак будет гармоничным и продлится долго.
Запреты в Симеонов день
В Симеонов день запрещено ломать ветки шиповника. В противном случае, были убеждены наши предки, это может привести к потере любимого человека.
6 июня нельзя жаловаться на трудности и печали, иначе состояние грусти может затянуться до осени.
Не рекомендуется в Симеонов день давать людям деньги в долг. Это может привести к проблемам с финансами и даже нищете.
Также в праздник нельзя ходить в баню, иначе есть риск смыть с себя удачу.
Народные приметы в Симеонов день
- В Симеонов день идёт дождь – значит, будет хороший урожай грибов.
- Шиповник зацвёл – заморозков больше не будет.
- 6 июня солнечно и тепло – значит, погода пока останется такой же, какая есть.
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