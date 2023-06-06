Симеонов день считается хорошим для переезда в новое жильё. Также наши предки считали этот праздник подходящим для заключения договоров и сделок.

Женщины на Руси 6 июня традиционно проводили генеральную уборку. По поверьям, чистота, наведённая в этот день, приносит в дом гармонию, удачу и семейное благополучие.

Симеонов день считается прекрасным для помолвок и свадеб. Славяне верили, что заключённый 6 июня брак будет гармоничным и продлится долго.