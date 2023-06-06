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Симеонов день. Почему 6 июня нельзя ходить в баню?

Этот день связан с множеством запретов, традиций и примет

06 июня 2023, 06:29, ИА Амител

Вячеслав Кондаков в "Затонских банях" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Кондаков в "Затонских банях" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Народный праздник Симеонов день отмечают в России 6 июня. В эту дату Православная церковь чтит память Симеона Столпника из Каппадокии.

Что можно и нельзя делать в Симеонов день – в материале amic.ru.

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Традиции в Симеонов день

Симеонов день считается хорошим для переезда в новое жильё. Также наши предки считали этот праздник подходящим для заключения договоров и сделок.

Женщины на Руси 6 июня традиционно проводили генеральную уборку. По поверьям, чистота, наведённая в этот день, приносит в дом гармонию, удачу и семейное благополучие.

Симеонов день считается прекрасным для помолвок и свадеб. Славяне верили, что заключённый 6 июня брак будет гармоничным и продлится долго.

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Запреты в Симеонов день

В Симеонов день запрещено ломать ветки шиповника. В противном случае, были убеждены наши предки, это может привести к потере любимого человека.

6 июня нельзя жаловаться на трудности и печали, иначе состояние грусти может затянуться до осени.

Не рекомендуется в Симеонов день давать людям деньги в долг. Это может привести к проблемам с финансами и даже нищете.

Также в праздник нельзя ходить в баню, иначе есть риск смыть с себя удачу.

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Народные приметы в Симеонов день

  • В Симеонов день идёт дождь – значит, будет хороший урожай грибов.
  • Шиповник зацвёл – заморозков больше не будет.
  • 6 июня солнечно и тепло – значит, погода пока останется такой же, какая есть.
Фото: healthspiritbody.com

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