Лариса Долина заработает на новогодних выступлениях "стоимость своей украденной квартиры"

Только в Дубае у артистки запланировано более 20 концертов

27 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина за новогодние выступления заработает почти столько же, сколько стоит ее пятикомнатная квартира, на которую ее "развели" мошенники. Напомним, в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул певице жилье стоимостью порядка 112 млн рублей, которую она потеряла из-за действий мошенников в августе 2024 года.

По данным Telegram-канала Baza, декабрьско-январское расписание артистки забито почти полностью: в этом году у нее осталось всего три свободные даты, а следующее окно можно поймать только после 20 января. На праздники Долина даст больше 20 выступлений в Дубае, а еще десять концертов подтверждены в России и за рубежом.

«Каждое выступление стоит 3,5 млн рублей плюс НДС. Это означает, что чистый доход певицы за сезон составит не меньше 105 млн – почти полная стоимость квартиры, которую она продала под влиянием мошенников, а потом вернула. Та самая "потерянная" недвижимость стоит 112 млн рублей», – говорится в сообщении.

Если заказчик готов платить двойной гонорар, Долина может пересмотреть свое расписание и освободить нужную дату. Но, помимо оплаты, артистка требует перелет первым или бизнес-классом, лучшую пятизвездочную гостиницу (по возможности с фитнес-центром), а за пять часов до концерта – личного фониатра, врача, который следит за состоянием голосового аппарата.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина подняла цену на новогодние корпоративы – теперь ее выступление обойдется заказчикам в 4,5 миллиона рублей. До 19 декабря певица готова выступать по старому тарифу – 3,5 миллиона, после чего стоимость возрастет на миллион.

Комментарии 21


гость

13:34:50 27-11-2025

Коза драная.

  39 Нравится
Ответить

Гость

13:37:18 27-11-2025

Она под камеру получила деньги за квартиру от покупателя, а отдавать отказывается. А еще риэлторское агенство при продаже получило комиссию 4.5 млн за сделку, из денег покупателя, и теперь Долина с агенства взыскала их себе, еще и в наваре осталась! Нет ли тут признаков мошенничества?

  53 Нравится
Ответить

Гость

13:46:58 27-11-2025

и кто на нее такую еще и пойдет??

  17 Нравится
Ответить

Гость

13:48:22 27-11-2025

Вы слышали хоть одну песню Ларисы Долиной? про зонтик - не считается

  14 Нравится
Ответить

Гость. Добрый

13:50:44 27-11-2025

Не ходите на этих дармоедов.

  25 Нравится
Ответить

Гость

15:23:40 27-11-2025

Гость. Добрый (13:50:44 27-11-2025) Не ходите на этих дармоедов. ... Особенно в Дубае ))

  7 Нравится
Ответить

гость

14:04:42 27-11-2025

Тут признаки мошенничества налицо. И не только у Долиной. Агенство, например, а уж решение суда не просто странное, а чудовищно странное. Прямо скажем, вредительское. И поражает наглостью и безжалостностью по отношению к покупателю. И плоды уже есть по всей стране. Так кто тут мошенник?

  29 Нравится
Ответить

Гость

14:07:29 27-11-2025

Одесситка не пропадет

  1 Нравится
Ответить

Гость

14:24:59 27-11-2025

Отменить старую кошёлку!

  15 Нравится
Ответить

Гость

14:33:18 27-11-2025

Люди просто обязаны подать коллективные иски о том, что они покупали билеты под влиянием

  31 Нравится
Ответить

Гость

15:17:46 27-11-2025

Гость (14:33:18 27-11-2025) Люди просто обязаны подать коллективные иски о том, что они ... Вот, вот! И это будет недалеко от истины, не в себе типа были т. к. в здравом уме никто это за деньги слушать не пойдет.

  9 Нравится
Ответить

Холмс

15:07:30 27-11-2025

Молодец Долина. Такой пиар себе замутила да по всей Рассеюшке великой и еще ее поминать будут не один десяток лет в судах - прецедент Долиной повлиявшей на законодательство России. А до сделки ее никто и не помнил уже

  -11 Нравится
Ответить

Гость

15:08:02 27-11-2025

откуда такая цена? почему у нас петь и плясать дороже, чем делать операции, чем управлять самолетами, чем жить в шахте и добывать уголь? ничего не пойму, видимо, в этой жизни

  17 Нравится
Ответить

Гость

16:28:13 27-11-2025

Гость (15:08:02 27-11-2025) откуда такая цена? почему у нас петь и плясать дороже, чем д... Если хирурги будут так получать, то они через год-два работы начнут увольняться и жить в кайф. Они и сейчас то не бедствуют, поэтому квалификация всё ниже и ниже. Нет стимула трудится, когда зп повзолила накопить приличную сумму, все хотят "пожить".

  0 Нравится
Ответить

Гость

15:08:05 27-11-2025

Да на ее концерты идут такие же беспринципные "новые русские". Они все готовы идти по головам , и нет у них ни друзей, ни родственников, если будет возможность нажиться!

  7 Нравится
Ответить

Гость

15:13:02 27-11-2025

Старуха-стримерша Куднльман, позывной, или кличка "долина"

  7 Нравится
Ответить

Гость

16:17:06 27-11-2025

Последние новости: Решение Кассационного суда: решение суда первой инстанции и апелляционное определение оставить без изменения. Квартиру отдают Долиной, покупательница остается без денег и без ничего.

  0 Нравится
Ответить

Гость

17:02:28 27-11-2025

Вот такая она, Лариса Обездоленная...

  0 Нравится
Ответить

Гость

17:19:20 27-11-2025

Похоже, с покупательницей не всё чисто. Суды принимают такие решения, когда покупатель не может доказать законное происхождение денег.

  -10 Нравится
Ответить

Гость

19:59:13 27-11-2025

Этож надо было так обосраться... Все знали как певицу, а запомнят как старое чудище, запустившую волну мошенничества по России.

  9 Нравится
Ответить

Гость

12:36:13 28-11-2025

Не понимаю- зачем ей исполнять концерты- одна морока. Продала бы квартиру еще раз.

  4 Нравится
Ответить
