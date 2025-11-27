Лариса Долина заработает на новогодних выступлениях "стоимость своей украденной квартиры"
Только в Дубае у артистки запланировано более 20 концертов
27 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
Лариса Долина за новогодние выступления заработает почти столько же, сколько стоит ее пятикомнатная квартира, на которую ее "развели" мошенники. Напомним, в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул певице жилье стоимостью порядка 112 млн рублей, которую она потеряла из-за действий мошенников в августе 2024 года.
По данным Telegram-канала Baza, декабрьско-январское расписание артистки забито почти полностью: в этом году у нее осталось всего три свободные даты, а следующее окно можно поймать только после 20 января. На праздники Долина даст больше 20 выступлений в Дубае, а еще десять концертов подтверждены в России и за рубежом.
«Каждое выступление стоит 3,5 млн рублей плюс НДС. Это означает, что чистый доход певицы за сезон составит не меньше 105 млн – почти полная стоимость квартиры, которую она продала под влиянием мошенников, а потом вернула. Та самая "потерянная" недвижимость стоит 112 млн рублей», – говорится в сообщении.
Если заказчик готов платить двойной гонорар, Долина может пересмотреть свое расписание и освободить нужную дату. Но, помимо оплаты, артистка требует перелет первым или бизнес-классом, лучшую пятизвездочную гостиницу (по возможности с фитнес-центром), а за пять часов до концерта – личного фониатра, врача, который следит за состоянием голосового аппарата.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина подняла цену на новогодние корпоративы – теперь ее выступление обойдется заказчикам в 4,5 миллиона рублей. До 19 декабря певица готова выступать по старому тарифу – 3,5 миллиона, после чего стоимость возрастет на миллион.
Коза драная.
13:37:18 27-11-2025
Она под камеру получила деньги за квартиру от покупателя, а отдавать отказывается. А еще риэлторское агенство при продаже получило комиссию 4.5 млн за сделку, из денег покупателя, и теперь Долина с агенства взыскала их себе, еще и в наваре осталась! Нет ли тут признаков мошенничества?
13:46:58 27-11-2025
и кто на нее такую еще и пойдет??
13:48:22 27-11-2025
Вы слышали хоть одну песню Ларисы Долиной? про зонтик - не считается
13:50:44 27-11-2025
Не ходите на этих дармоедов.
15:23:40 27-11-2025
Гость. Добрый (13:50:44 27-11-2025) Не ходите на этих дармоедов. ... Особенно в Дубае ))
14:04:42 27-11-2025
Тут признаки мошенничества налицо. И не только у Долиной. Агенство, например, а уж решение суда не просто странное, а чудовищно странное. Прямо скажем, вредительское. И поражает наглостью и безжалостностью по отношению к покупателю. И плоды уже есть по всей стране. Так кто тут мошенник?
14:07:29 27-11-2025
Одесситка не пропадет
14:24:59 27-11-2025
Отменить старую кошёлку!
14:33:18 27-11-2025
Люди просто обязаны подать коллективные иски о том, что они покупали билеты под влиянием
15:17:46 27-11-2025
Гость (14:33:18 27-11-2025) Люди просто обязаны подать коллективные иски о том, что они ... Вот, вот! И это будет недалеко от истины, не в себе типа были т. к. в здравом уме никто это за деньги слушать не пойдет.
15:07:30 27-11-2025
Молодец Долина. Такой пиар себе замутила да по всей Рассеюшке великой и еще ее поминать будут не один десяток лет в судах - прецедент Долиной повлиявшей на законодательство России. А до сделки ее никто и не помнил уже
15:08:02 27-11-2025
откуда такая цена? почему у нас петь и плясать дороже, чем делать операции, чем управлять самолетами, чем жить в шахте и добывать уголь? ничего не пойму, видимо, в этой жизни
16:28:13 27-11-2025
Гость (15:08:02 27-11-2025) откуда такая цена? почему у нас петь и плясать дороже, чем д... Если хирурги будут так получать, то они через год-два работы начнут увольняться и жить в кайф. Они и сейчас то не бедствуют, поэтому квалификация всё ниже и ниже. Нет стимула трудится, когда зп повзолила накопить приличную сумму, все хотят "пожить".
15:08:05 27-11-2025
Да на ее концерты идут такие же беспринципные "новые русские". Они все готовы идти по головам , и нет у них ни друзей, ни родственников, если будет возможность нажиться!
15:13:02 27-11-2025
Старуха-стримерша Куднльман, позывной, или кличка "долина"
16:17:06 27-11-2025
Последние новости: Решение Кассационного суда: решение суда первой инстанции и апелляционное определение оставить без изменения. Квартиру отдают Долиной, покупательница остается без денег и без ничего.
17:02:28 27-11-2025
Вот такая она, Лариса Обездоленная...
17:19:20 27-11-2025
Похоже, с покупательницей не всё чисто. Суды принимают такие решения, когда покупатель не может доказать законное происхождение денег.
19:59:13 27-11-2025
Этож надо было так обосраться... Все знали как певицу, а запомнят как старое чудище, запустившую волну мошенничества по России.
12:36:13 28-11-2025
Не понимаю- зачем ей исполнять концерты- одна морока. Продала бы квартиру еще раз.