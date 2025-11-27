Лариса Долина заработает на новогодних выступлениях "стоимость своей украденной квартиры"

Только в Дубае у артистки запланировано более 20 концертов

27 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Лариса Долина за новогодние выступления заработает почти столько же, сколько стоит ее пятикомнатная квартира, на которую ее "развели" мошенники. Напомним, в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул певице жилье стоимостью порядка 112 млн рублей, которую она потеряла из-за действий мошенников в августе 2024 года.

По данным Telegram-канала Baza, декабрьско-январское расписание артистки забито почти полностью: в этом году у нее осталось всего три свободные даты, а следующее окно можно поймать только после 20 января. На праздники Долина даст больше 20 выступлений в Дубае, а еще десять концертов подтверждены в России и за рубежом.

«Каждое выступление стоит 3,5 млн рублей плюс НДС. Это означает, что чистый доход певицы за сезон составит не меньше 105 млн – почти полная стоимость квартиры, которую она продала под влиянием мошенников, а потом вернула. Та самая "потерянная" недвижимость стоит 112 млн рублей», – говорится в сообщении.

Если заказчик готов платить двойной гонорар, Долина может пересмотреть свое расписание и освободить нужную дату. Но, помимо оплаты, артистка требует перелет первым или бизнес-классом, лучшую пятизвездочную гостиницу (по возможности с фитнес-центром), а за пять часов до концерта – личного фониатра, врача, который следит за состоянием голосового аппарата.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина подняла цену на новогодние корпоративы – теперь ее выступление обойдется заказчикам в 4,5 миллиона рублей. До 19 декабря певица готова выступать по старому тарифу – 3,5 миллиона, после чего стоимость возрастет на миллион.