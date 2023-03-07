Лариса Гузеева собралась продавать пельмени, потому что не умеет танцевать стриптиз

Телеведущая заявила, что без работы она не останется, даже если закроют "Давай поженимся!"

07 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева объяснила, почему она решила заняться пельменным бизнесом. Это произошло на фоне неопределённости будущего программы "Давай поженимся!".

По словам Гузеевой, на пельмени свой взор она обратила по нескольким причинам: её продукты хвалят, а сама она не умеет зарабатывать стриптизом или гаданием.

Также ведущая в соцсетях добавила, что не сидит без дела и уже некоторое время участвует в записи подкастов.