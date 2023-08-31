Эмир Кустурица назвал Омск любимым городом в России

По словам режиссера, для него это место силы

31 августа 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал о том, какой город в России он может назвать своим любимым. Его слова передает телеграм-канал Mash Siberia.

По словам Кустурицы, больше всего в России он любит Омск. Режиссер признался, что он несколько раз был здесь и считает город своим местом силы.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отреагировал на эти слова и предложил Кустурице приехать еще раз и снять фильм о красотах Сибири.