Эмир Кустурица назвал Омск любимым городом в России
По словам режиссера, для него это место силы
31 августа 2023, 11:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал о том, какой город в России он может назвать своим любимым. Его слова передает телеграм-канал Mash Siberia.
По словам Кустурицы, больше всего в России он любит Омск. Режиссер признался, что он несколько раз был здесь и считает город своим местом силы.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отреагировал на эти слова и предложил Кустурице приехать еще раз и снять фильм о красотах Сибири.
14:11:57 31-08-2023
Это он в столице мира не был:)
15:48:30 31-08-2023
о, первый человек, который смог уехать из Омска!