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Эмир Кустурица назвал Омск любимым городом в России

По словам режиссера, для него это место силы

31 августа 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал о том, какой город в России он может назвать своим любимым. Его слова передает телеграм-канал Mash Siberia.

По словам Кустурицы, больше всего в России он любит Омск. Режиссер признался, что он несколько раз был здесь и считает город своим местом силы.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отреагировал на эти слова и предложил Кустурице приехать еще раз и снять фильм о красотах Сибири. 

культура омская область Кино Сибирь

Комментарии 2

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Гость

14:11:57 31-08-2023

Это он в столице мира не был:)

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ворчун

15:48:30 31-08-2023

о, первый человек, который смог уехать из Омска!

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