Ластятся и лезут целоваться. Новосибирские ученые вывели новое поколение одомашненных лис

Они не только выглядят, но и ведут себя как домашние собаки

27 июня 2025, 22:33, ИА Амител

Лиса / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

С 1959 года ученые из Новосибирска проводят эксперимент по одомашниванию лис и норок. А весной 2025 года на звероферме Института цитологии и генетики СО РАН родилось 60-е поколение одомашненных лисят. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

Эксперимент, начатый более полувека назад, был на грани фантастики. Ученые решили выяснить, как меняются животные в процессе одомашнивания, и может ли дружелюбие быть генетической особенностью. Спустя десятилетия на этот вопрос дали положительный ответ. А результат - живой, пушистый и очень ласковый.

Лисята, родившиеся этой весной, не боятся людей. Они не просто выглядят, а ведут себя как домашние собаки: просятся на руки, виляют хвостами, ластятся и лезут целоваться. Дикие же лисы, наоборот, вжимаются в угол и рычат. Некоторые даже бросаются на клетку с агрессией.

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

"Мы никого не приручаем, а отбираем тех, кто изначально не боится человека. Суть в том, что поведение может быть наследуемым. Эксперимент с перчаткой - обязательный: мы засовываем руку в клетку, и смотрим, как реагирует лисенок. Тот, кто тянется к человеку - идет в дальнейшую селекцию", - объясняет Ирина Мухамедшина, кандидат биологических наук.

Героями эксперимента новосибирских ученых стали не только лисы, но и норки: в этом году на свет появилось 27-е поколение. Пока они еще маленькие, но даже в таком возрасте можно заметить, что кто-то проявляет к людям интерес, а кто-то шипит, прячется и даже устраивает бунты.

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

"Вот эта черная дикая норка может за минуту навредить другим. Поэтому каждая сидит в отдельном вольере. Это нужно не только для безопасности, но и для точного отслеживания, как меняется поведение от поколения к поколению", - говорит Олег Трапезов, ученый.

Некоторых норок удалось одомашнить настолько, что их можно приобрести в качестве питомца. Однако, это редкие случаи. Процесс приручения у норок идет медленнее: они очень своенравные.

Эти животные - не только результат нескольких десятилетий труда, но и веры в науку, а также человеческой доброты. Они - потомки великой идеи, воплотившейся в умных глазах и мягких лапах.