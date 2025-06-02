НОВОСТИЭкология

Новосибирская манул Снежинка впервые показала своих котят посетителям зоопарка

Детеныши впервые прогулялись в Международный день защиты детей

02 июня 2025, 17:55, ИА Амител

Новосибирском зоопарке манул Снежинка стала мамой / Фото: Telegram-канал "Манулизация"
Новосибирском зоопарке манул Снежинка стала мамой / Фото: Telegram-канал "Манулизация"

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка стала мамой. Как сообщает "КП-Новосибирск", она долгое время скрывала котят, но 1 июня, в Международный день защиты детей, наконец продемонстрировала своих детенышей посетителям.

Кадры сделал фотограф Роман Паулов. В своем Telegram-канале он рассказал, что уже поздно вечером Снежинка выпустила котят погулять в присутствии посетителей зоопарка.

Котята с осторожностью изучали окружающий мир и почти не отходили от мамы. Не обошлось и без небольшого перерыва на подкрепление. Кстати, фотографу удалось насчитать четырех малышей.

Новосибирская область

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:30:32 02-06-2025

Милашки)

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:42:37 02-06-2025

какие пусечки! 😃

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:35 02-06-2025

Милота :)

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:31 02-06-2025

Какой умный взгляд, умнее чем у некоторых людей.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:27 03-06-2025

лялички сладкие

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

14:13:52 03-06-2025

Такие милые😒❤️

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Текитока

15:33:41 03-06-2025

Манулятки прекрасные и по мордочкам похоже, один мальчик, а другая девочка. Мне манулы напоминают лесовичков. Создаст же Природа такую Прелесть!!!

  -27 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров