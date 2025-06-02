Новосибирская манул Снежинка впервые показала своих котят посетителям зоопарка
Детеныши впервые прогулялись в Международный день защиты детей
02 июня 2025, 17:55, ИА Амител
Новосибирском зоопарке манул Снежинка стала мамой / Фото: Telegram-канал "Манулизация"
Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка стала мамой. Как сообщает "КП-Новосибирск", она долгое время скрывала котят, но 1 июня, в Международный день защиты детей, наконец продемонстрировала своих детенышей посетителям.
Кадры сделал фотограф Роман Паулов. В своем Telegram-канале он рассказал, что уже поздно вечером Снежинка выпустила котят погулять в присутствии посетителей зоопарка.
Котята с осторожностью изучали окружающий мир и почти не отходили от мамы. Не обошлось и без небольшого перерыва на подкрепление. Кстати, фотографу удалось насчитать четырех малышей.
19:30:32 02-06-2025
Милашки)
20:42:37 02-06-2025
какие пусечки! 😃
21:43:35 02-06-2025
Милота :)
23:07:31 02-06-2025
Какой умный взгляд, умнее чем у некоторых людей.
13:12:27 03-06-2025
лялички сладкие
14:13:52 03-06-2025
Такие милые😒❤️
15:33:41 03-06-2025
Манулятки прекрасные и по мордочкам похоже, один мальчик, а другая девочка. Мне манулы напоминают лесовичков. Создаст же Природа такую Прелесть!!!