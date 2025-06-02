Новосибирская манул Снежинка впервые показала своих котят посетителям зоопарка

Детеныши впервые прогулялись в Международный день защиты детей

02 июня 2025, 17:55, ИА Амител

Новосибирском зоопарке манул Снежинка стала мамой / Фото: Telegram-канал "Манулизация"

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка стала мамой. Как сообщает "КП-Новосибирск", она долгое время скрывала котят, но 1 июня, в Международный день защиты детей, наконец продемонстрировала своих детенышей посетителям.

Кадры сделал фотограф Роман Паулов. В своем Telegram-канале он рассказал, что уже поздно вечером Снежинка выпустила котят погулять в присутствии посетителей зоопарка.

Котята с осторожностью изучали окружающий мир и почти не отходили от мамы. Не обошлось и без небольшого перерыва на подкрепление. Кстати, фотографу удалось насчитать четырех малышей.