Лавочки в заборе. Как идет реконструкция парка "Изумрудный" в Барнауле
В парке проходит четвертый, заключительный этап ремонта
18 июля 2023, 06:26, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" почти закончили монтаж нового дополнительного входа. Он выполнен в одном стиле с забором, в котором, к слову, начали появляться занимательные лавочки. Реконструкция же главного входа еще продолжается. Как ранее писал amic.ru, закончить работы планируют к концу июля.
Также в этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Напомним, что за три этапа благоустройства в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.
08:53:06 18-07-2023
что будет со спиной? это врачи посоветовали такие лавочки? что бы работа была?
09:48:09 18-07-2023
джо (08:53:06 18-07-2023) что будет со спиной? это врачи посоветовали такие лавочки? ч... Джо, а глазомер включить методичка по нытью не позволяет? В такой нише легко и с прямой спиной сидеть можно.
14:10:01 18-07-2023
Гость (09:48:09 18-07-2023) Джо, а глазомер включить методичка по нытью не позволяет? В ... С прямой можнео, а вот откинуться и опереться о спинку - невозможно
11:57:11 18-07-2023
жуть какая-то
12:02:13 18-07-2023
Лавки в крестьянской избе стоят. Это скамейки.
19:10:04 19-07-2023
Там ещё можно помои для беспризорных собачек принести, не убрали ящик рядом с туалетом?