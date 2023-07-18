В парке проходит четвертый, заключительный этап ремонта

18 июля 2023, 06:26, ИА Амител

Новые лавочки в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" почти закончили монтаж нового дополнительного входа. Он выполнен в одном стиле с забором, в котором, к слову, начали появляться занимательные лавочки. Реконструкция же главного входа еще продолжается. Как ранее писал amic.ru, закончить работы планируют к концу июля.





































Благоустройство парка "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Также в этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Напомним, что за три этапа благоустройства в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.