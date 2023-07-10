Как идет благоустройство трех барнаульских парков и какие работы уже сделаны

Сейчас благоустройство парков ведется по графикам

10 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Благоустройство парка "Центральный"/ Фото: "Вечерний Барнаул"

Благоустройство сразу трех парков сейчас продолжается в Барнауле. Реконструкция идет полным ходом и выходит на финишную прямую. Большая часть работ там уже проведена. Накануне замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев проинспектировал парки, который сейчас благоустраиваются, и оценил, что там уже готово и что еще осталось доделать.

Какие парки сейчас благоустраивают?

Сейчас идет второй этап реконструкции парка "Юбилейный" (запланировано четыре этапа) и процесс обновления парка "Центральный". Эти общественные пространства обновляются по нацпроекту "Жилье и городская среда". Кроме того, за счет краевого и городского бюджетов продолжается четвертый этап реконструкции парка "Изумрудный".

Какие работы проводятся в парках?

В парке "Центральный" подрядчик ООО "РУСТРОЙ" сделал пешеходные дорожки из плиточного покрытия, обустроил входную группу с пандусом, проложил кабель для монтажа освещения и камер видеонаблюдения и смонтировал каркас будущей беседки возле фонтана. Сам фонтан также находится в высокой степени готовности. В тестовом режиме его планируется запустить в августе.

Уже скоро подрядчик в "Центральном" будет класть асфальтобетонное покрытие на участке, где зимой заливается каток, потом он установит малые архитектурные формы и уличные фонари. По контракту работы компания должна выполнить до конца года, однако планируется, что уже в сентябре парк будет полностью благоустроен и готов к приемке.

Антон Шеломенцев сообщил, что в парке "Юбилейный" скоро начнут асфальтировать велобеговую дорожку. Это составляет более 70% от общего объема работ. Уже в середине августа второй этап благоустройства общественной территории планируется завершить.

В парке "Изумрудный" подрядчик ООО "ВИАРУМ" сейчас продолжает укладывать плитку на пешеходных дорожках, ведутся ремонтно-восстановительные работы центрального входа, завершается установка нового ограждения. Также строится амфитеатр. Из фундамента уже залита сцена, зрительские места, монтируется каркас амфитеатра. Закончить четвертый этап благоустройства "Изумрудного" планируется уже в середине августа.

Работы ведутся по графику?

По словам Антона Шеломенцева, работы на всех трех общественных территориях ведутся по графику, а где-то даже с опережением, "поэтому каких-либо опасений по нарушению сроков сдачи объектов у нас нет".

Замглавы города также отметил, что по поддержке от губернатора Алтайского края Виктора Томенко в 2023 года городские парки получили наибольший объем финансирования — более 350 млн рублей. Большую часть этой суммы выделили из краевого бюджета.