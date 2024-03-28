Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

Так он прокомментировал слова Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая

28 марта 2024, 22:59, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Вопрос признания легитимности Владимира Зеленского как президента Украины к 21 мая может потерять актуальность. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Ранее российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.

"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — прокомметировал его слова Лавров. Напомним, что выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, однако их не провели из-за военного положения и объявленной всеобщей мобилизации. По словам Зеленского, выборы в стране сейчас "не ко времени".