Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя навсегда закрыт, заявил Лавров

16 марта исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией

16 марта 2024, 18:55, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к 10-летию "Крымской весны".

Как напомнил министр, 16 марта 2014 года жители Крыма на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Как показало дальнейшее развитие ситуации, "такое решение было единственно верным", так как "позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима", подчеркнул Лавров.

"Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров – неотъемлемая часть Российской Федерации", – заявил Лавров.

По его словам, Крым имеет четкие перспективы развития, и за минувшие годы Россия решила многие проблемы, доставшиеся "в наследство" от Украины.

Ранее в марте в Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине в 1954 году недействительной. Авторы инициативы сочли передачу полуострова политическим преступлением и указали на множество нарушений при принятии этого решения.