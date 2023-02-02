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Лавров назвал кандидата на роль "следующей Украины"

По его словам, Запад "достаточно специфическими методами" поставил во главе Молдавии президента Майю Санду

02 февраля 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

На роль "следующей Украины" Запад в настоящий момент рассматривает Молдавию. Об этом глава МИД России Сергей Лавров высказался в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По его словам, Западу удалось "достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими" поставить во главе Молдавии президента Майю Санду, которая "сама рвётся в НАТО", а также "готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё".

Ранее Лавров заявил, что к годовщине спецоперации 24 февраля Москва подготовит отчёт о нелегальных методах поддержания гегемонии США, в том числе и о военных биолабораториях. Так он ответил на планы Киева провести "мирный саммит" в этот день. 

Комментарии 16

  • А что скажет молдованин Коношенков???
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Жесть. Слова настоящего дипломата
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала Австрия, следом Чехословакия, потом Польша и так далее. До финала.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Наша беда в том, что к нам не кто рвётся.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • он ненормальный?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Молдавия мелкая страна, без особых прорывов и перспектив в экономике. Естественно, что они ищут союз с кем-нибудь сильным. А вот какие действия Лавров принимает для того, чтобы Молдавия да и другие наши соседи разворачивались лицом к нам? Работу пиндосов видно в каждой бывшей республике СССР. А работу РФ?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Рвутся к тем, деньги рисует. Если гегемона не будет, все сильно поменяется. Страны к которым рвутся, менялись десятки раз. Во времена Хмельницкого к России рвалась Украина, от турок к России рвались болгары, грузины, армяне. От Китая Монголия и Средняя Азия. От Швеции Финляндия, если бы не Россия это была бы Швеция. Поляки к Петру 1 рвались от немцев. Все меняется
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Молдавия, страны Прибалтики, Польша практически готовы начать
    03 февраля, Гость   Ответить
  • он ненормальный *** Это ты, тля, про Лаврова? Ты пыли на его ботинках не стоишь, а все туда же, рассуждать о нормальности великих людей.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько известных пиндосских политиков приезжало вна украину поддержать там уличные беспорядки.Сейчас европейцы приезжают к ним ради приближения победы украины над Россией.И всё во имя свободы и демократии,ради ценностей европейских.Или в целях подчинить себе,оформив в качестве послушного вассала,властвовать на Чёрном море и у самой границы с Россией?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пиши правильно, не "вна Украину", а "вна Украдину" или "вна Уркаину"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а все туда же, рассуждать о нормальности великих людей.- Лавров- 9 марта 2004 года указом Президента РФ был назначен на пост Министра иностранных дел Российской Федерации. В мае 2004 года после вступления в должность избранного на следующий срок Президента РФ вновь назначен на этот пост. Аналогично переназначен в мае 2008 года после вступления в должность президента Дмитрия Медведева. 21 мая 2012 года в очередной раз получил портфель министра после вступления в должность президента Владимира Путина. 18 мая 2018 года был утверждён новый состав правительства РФ, в котором Лавров сохранил свой пост[13
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Таких, как Лавров, нужно клонировать, это адово терпение нужно и недюжинный мозг, чтобы с западными "деятелями" разговоры вести, когда им "брито", а они - "стрижено", когда очень хочется послать по известному адресу, но рамки дипломатии....
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты свечку там держал что ли? Как проходят переговоры в реальности тебе никогда не покажут и не расскажут. Потребляй дальше телевизионный доширак.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Таких, как Лавров, нужно клонировать, это адово терпение нужно и недюжинный мозг, чтобы с западными "деятелями" разговоры вести, когда им "брито", а они - "стрижено", когда очень хочется послать по известному адресу, но рамки дипломатии...----результаты работы где?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пиши правильно, не "вна Украину", а "вна Украдину" или "вна Уркаину------чем ты отличаешься от тварей называющих РФ рашкой?
    03 февраля, Гость   Ответить
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