Лавров назвал кандидата на роль "следующей Украины"

По его словам, Запад "достаточно специфическими методами" поставил во главе Молдавии президента Майю Санду

02 февраля 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

На роль "следующей Украины" Запад в настоящий момент рассматривает Молдавию. Об этом глава МИД России Сергей Лавров высказался в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По его словам, Западу удалось "достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими" поставить во главе Молдавии президента Майю Санду, которая "сама рвётся в НАТО", а также "готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё".

Ранее Лавров заявил, что к годовщине спецоперации 24 февраля Москва подготовит отчёт о нелегальных методах поддержания гегемонии США, в том числе и о военных биолабораториях. Так он ответил на планы Киева провести "мирный саммит" в этот день.